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وزير المالية السعودي: الاستثمار في التعدين لا يتعارض مع تحول الطاقة

الاستثمار في التعدين يجب أن يتم بشكل مسؤول ومستدام، مع التركيز على الطرق الذكية لاستخراج هذه الموارد دون إلحاق أذى بالبيئة

فريق التحرير by فريق التحرير

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاستثمار في قطاع التعدين يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تتعارض مع جهود الحفاظ على البيئة.

وقال خلال كلمته، في مؤتمر التعدين الدولي، أن تحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة يتطلب المزيد من المعادن مثل الليثيوم والنحاس، التي تعتبر أساسية لصناعة البطاريات والتكنولوجيا الحديثة كالسيارات الكهربائية.

وأكد الجدعان أن الاستثمار في التعدين يجب أن يتم بشكل مسؤول ومستدام، مع التركيز على الطرق الذكية لاستخراج هذه الموارد دون إلحاق أذى بالبيئة، مشدداً على أهمية تبني أساليب تعدين حديثة ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية على حد سواء.

كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي والشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة، مؤكداً أن التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق التنمية المستدامة يبقى على رأس أولوياتها.

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