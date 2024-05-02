السعودية.. إنشاء مركز لوجستي رئيسي في الدمام

من المقرر إنشاء مركز لوجستي رئيسي في الدمام بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والذي سيتم ربطه بميناء الدمام الموسع ونظام مترو المدينة الجديد.

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الشرقية، عمر العبد اللطيف، في تصريحات نقلتها صحيفة “الرياض” إن المركز اللوجستي الإقليمي في الدمام، ثالث أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية، سيغطي 8 كيلومترات مربعة ويمثل 55% من التعامل اللوجستي المستهدف بالمنطقة الشرقية بحلول عام 2030.

الخطة اللوجستية الوطنية السعودية

وتتصور الخطة اللوجستية الوطنية للمملكة العربية السعودية، التي تم إطلاقها العام الماضي، أن يقع 17 مركزا من أصل 59 مركزا في جميع أنحاء البلاد في المنطقة الشرقية الشاسعة، مقابل 12 فقط في العاصمة الرياض.

تم تصميم برنامج الإصلاح الاقتصادي الضخم في المملكة لمساعدة السعودية على أن تصبح لاعبا عالميا في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والصناعة، لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ووضعها ضمن أفضل عشرة اقتصادات.

المنطقة الشرقية هي المنطقة الأقرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ويوجد بها مطار دولي في الدمام.

موانئ المنطقة الشرقية

وأضاف أن ما يقرب من 37% من واردات المملكة تتم عبر موانئ المنطقة الشرقية، وعلى رأسها ميناء الملك عبد العزيز بنسبة 25%، بالإضافة إلى ذلك، يمثل مطار الملك فهد 24% من إجمالي الشحن الجوي للمملكة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تم إطلاق نظام جديد للحافلات في الدمام، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، والقطيف القريبة. وقال العبد اللطيف إن هناك خططا أيضا لتطوير خدمة المترو.

ومن المقرر افتتاح نظام مترو الرياض في وقت ما من هذا العام، حيث تستعد المدينة لاستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030.