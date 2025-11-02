السعودية، توقيف 100 موظف بتهم فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) السعودية، حديثاً، أنها باشرت آلاف الجولات الرقابية في عموم المملكة العربية السعودية وحققت مع مئات الأشخاص وأوقفت 100 شخص مشتبه به يعملون في وزارات عدة أبرزها الداخلية والبلديات والإسكان والتعليم والصحة وذلك بتهم فساد خلال شهر أكتوبر/تشرين الثاني 2025 المنصرم.

وأوضحت نزاهة عبر تغريدة في منصة إكس أمس السبت أنها أجرت 4895 جولة رقابية، و478 تحقيق، وأوقفت 100 مشتبه منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك لتورطهم في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأضافت أن الموقوفين يعملون في كلٍ من وزارات الداخلية، والبلديات والإسكان، والتعليم، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتؤكد “نزاهة” في بياناتها بشكل دوري على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.