السعودية، الاحتفاظ بجواز السفر ومنع تحمل الرسوم حقوق جديدة للعمالة المنزلية

كشف الدليل الإرشادي للحقوق والتزامات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية حزمة متكاملة من التشريعات التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين ومن أبرز نقاط الدليل منع تحميل العامل رسوم الاستقدام وتغيير المهنة ونقل الخدمات ورخصة العمل وحق العامل في الاحتفاظ بجميع وثائقه الثبوتية مثل جواز السفر والإقامة. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تنظيم قطاع العمالة المنزلية ينطلق من حرص المملكة على حماية حقوق جميع الأطراف، وضمان بيئة عمل قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية. وحدد الدليل قائمة المهن التي يسمح النظام بمزاولتها في قطاع العمالة المنزلية، منها العامل المنزلي، والسائق الخاص، والمربية، مروراً بالمهن المتخصصة كالممرض المنزلي، والطباخ، والخياط، والسفرجي، والمباشر، ومدير المنزل، وصولاً إلى الحارس المنزلي، والمساعد الشخصي، والمزارع، وأخصائي العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى القهوجي المنزلي.

وأتاح النظام المجال لإضافة أي مهن أخرى يمكن أن تندرج ضمن مهمات العمالة المنزلية.

عدم تحميل العامل أي رسوم

وتضمنت اللائحة، التي تنشر نشرت صحيفة “عكاظ” السعودية” تفاصيلها، حزمة من الحقوق التي تكفل للعامل المنزلي حياة كريمة وبيئة عمل مستقرة، تضم عدم تحميله أي رسوم متعلقة بالاستقدام أو تغيير المهنة أو نقل الخدمات أو الإقامة ورخصة العمل، مع ضمان استلام أجره وفق العقد الموحد الموقع مع صاحب العمل. وشددت اللائحة على حقه في يوم راحة أسبوعي متفق عليه في العقد، وساعات راحة يومية لا تقل عن 8 ساعات متواصلة، إلى جانب إجازة شهر كامل بعد إتمام سنتين من العمل المتواصل في حال رغب بالتجديد.

تذكرة سفر كل عامين

تضمنت حقوق العامل المنزلي حصوله على تذكرة سفر إلى بلده كل عامين على نفقة صاحب العمل، ومكافأة نهاية خدمة تعادل راتب شهر عند إكمال أربع سنوات متتالية، وإجازة مرضية تصل إلى 30 يوماً في السنة عند الحاجة بموجب تقرير طبي معتمد، بالإضافة إلى حق العامل في الاحتفاظ بجميع وثائقه الثبوتية مثل جواز السفر والإقامة دون أن تُحجز من قبل صاحب العمل.

وشملت اللائحة أيضاً الالتزامات على العامل المنزلي، ومنها حسن سير العلاقة التعاقدية، واستقرار بيئة العمل داخل الأسرة، وأداء العمل بنفسه وتحت إشراف صاحب العمل وأفراد أسرته، مع ضرورة المحافظة على ممتلكات الأسرة وأدوات العمل والاعتناء بها، والامتناع عن أي اعتداء لفظي أو جسدي تجاه صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته، والحفاظ على أسرار المنزل وعدم إفشائها للغير تحت أي ظرف، وعدم ترك العمل أو العمل لحسابه الخاص أو لدى الغير دون مبرر مشروع، إلى جانب التزامه باحترام الدين الإسلامي والأنظمة المرعية في المملكة، ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع السعودي وما يرتبط بها من قيم وآداب عامة.

منع نهائي من الاستقدام

يتحمل صاحب العمل المنزلي مجموعة من الالتزامات النظامية التي تهدف إلى ضمان علاقة تعاقدية عادلة مع العامل المنزلي، في مقدمتها إبرام عقد عمل رسمي وفق الآليات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الالتزام بتوفير مكان مناسب للسكن والطعام أو صرف بدل مادي عنهما.

ويلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من التواصل مع ذويه بشكل طبيعي، وإصدار وتجديد الإقامة والرخص النظامية على نفقته الخاصة، وضرورة دفع الأجر الشهري بانتظام وفق ما نص عليه العقد، وتوفير الرعاية الصحية للعامل، إضافة إلى منحه ساعات الراحة اليومية والإجازات المقررة نظاماً، وعدم تكليف العامل بأي عمل يهدد صحته أو يمس كرامته الإنسانية.

ووضعت اللائحة المنظمة للعمالة المنزلية عقوبات واضحة وصارمة تهدف إلى ردع أي مخالفات؛ وفي حال مخالفة صاحب العمل للأنظمة سيواجه غرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف ريال (5333 دولار)، بالإضافة إلى إمكانية منعه من الاستقدام لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وقد يمتد المنع ليكون نهائياً في بعض الحالات مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.