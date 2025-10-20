السعودية، اقتراب توطين مهنة المحاسبة في القطاع الخاص

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الإثنين، إنه اعتباراً من يوم الإثنين المقبل 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 سيتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري الملزم بتوطين مهنة المحاسبة في القطاع الخاص.

وقالت وزارة التجارة في تغريدة عبر منصة إكس “تمكيناً للكوادر الوطنية في مهن المحاسبة، اعتباراً من 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، يتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري الملزم بـ توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص

المرحلة الأولى:27 أكتوبر 2025

المستهدف: توطين 40% يشمل المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت، قبل أشهر، صدور قرار لرفع نسب توطين المهن المحاسبية، وذلك بالشراكة مع وزارة التجارة. ويُعد هذا القرار ضمن المساعي الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وسيسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، حيث سيتم رفع نسب التوطين على خمس مراحل بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات اعتباراً من 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40 بالمئة، وصولاً إلى نسبة 70 بالمئة، ويشترط حصول المحاسبين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولا يتم احتساب المحاسبين غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليل إجرائي توضح تفاصيل القرار على موقعها الإلكتروني، لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.

ويأتي هذا القرار استمراراً للجهود التي تهدف إلى رفع نسبة توطين المهن المحاسبية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي لتوطين المهن المحاسبية من خلال الضغط هنا.