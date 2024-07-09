الرياض من بين أسرع 15 مدينة نموا بحلول عام 2033

يتوقع أن تكون الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية من بين أسرع 15 مدينة نموا بحلول عام 2033، مدفوعة بزيادة عدد السكان بنسبة 26% واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

ويتماشى ذلك مع برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي يهدف إلى تطوير الرياض، كمركز سكني، وتجاري، مع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

الرياض.. المدينة العربية الوحيدة بالمؤشر

ووفقا لمؤشر مراكز نمو سافيلز، فإن الرياض، هي المدينة العربية الوحيدة في القائمة، حيث يرتبط نموها بارتفاع عدد السكان من 5.9 مليون إلى 9.2 مليون على مدى السنوات العشر المقبلة، بنسبة زيادة 26%، مما يستلزم تعزيز المرافق والخدمات.

وقال ريتشارد بول، رئيس الخدمات المهنية والاستشارات في شركة سافيلز الشرق الأوسط:” يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية نحو 36 مليون نسمة، ومن المثير للدهشة أن 67% منهم تحت سن 35 عاما”.

أكثر من 300 شركة دولية تنقل مقرها الإقليمي

وأشار تقرير سافيلز، إلى أن الطلب يرتفع على سوق المكاتب في الرياض مع زيادة الطلب بسبب برنامج المقرات الإقليمية، كما أن نمو السياحة يدفع الطلب في قطاع التجزئة بالقرب من الوجهات السياحية الشهيرة بالعاصمة السعودية.

وشهد قطاع تطوير الأعمال في الرياض، نقل أكثر من 120 شركة دولية مقرها الإقليمي إلى المملكة العربية السعودية في الربع الأول، مما يمثل زيادة بنسبة 477% على أساس سنوي.

وأوضح رمزي درويش، رئيس سافيلز في السعودية، أن أكثر من 180 شركة دولية، نقلت مقرها الإقليمي إلى السعودية خلال عام 2023، وهو ما يتجاوز الأهداف الأولية، لبرنامج المقرات الإقليمية.

ومن خلال برنامج المقرات الإقليمية، قدمت المملكة العربية السعودية حوافز جديدة للشركات متعددة الجنسيات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة.

وتشمل هذه الحوافز إعفاءً لمدة 30 عاما من ضريبة دخل الشركات، والضرائب المقتطعة المتعلقة بأنشطة المقر الرئيسي، إلى جانب الخصومات، وخدمات الدعم.

تعزيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

وفي شهر مايو الماضي، كشف تحليل أجرته شركة S&P Global، أن افتتاح المناطق الاقتصادية الحرة، وبرنامج المقرات الإقليمية يمكن أن يؤدي إلى تسريع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية أيضا، أن البرنامج عزز بشكل كبير النمو الاقتصادي في الرياض.

ويفحص مؤشر Savills Growth Hubs Index، إلى جانب مؤشر المدن المرنة، القوة الاقتصادية، ويتنبأ بالاتجاهات حتى عام 2033 لتحديد المدن التي تشهد نموًا مرتفعًا في الثروة، والتوسع الاقتصادي.

هيمنة هندية وصينية على المؤشر

وتهيمن المدن الهندية، والصينية بخمسة مراكز لكل منها في المراكز الخمسة عشر الأولى، تليها فيتنام باثنين، والفلبين، وبنغلاديش، والمملكة العربية السعودية بمركز واحد لكل منها.

ويرتبط المؤشر، بمعايير الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بحلول عام 2033، والتصنيفات الائتمانية المستقبلية على مستوى الدولة، والثروة الشخصية للمقيمين، والنمو السكاني، واتجاهات الهجرة.

التحول الاقتصادي في آسيا وراء هيمنتها على المؤشر

وشددت سافيلز، على أن التحول الاقتصادي في آسيا، مع تركيزه المتزايد على النمو القائم على التكنولوجيا، يكمن وراء هيمنة مدن المنطقة في التصنيف العالمي.

وأشار التقرير أيضا إلى أن نسبة كبيرة من المدن الآسيوية من المتوقع أيضًا أن تسجل طبقة متوسطة متوسعة، مع ارتفاع الثروة الشخصية بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف التحليل، أن القدرة التنافسية الصناعية التقليدية في آسيا ستستمر في دفع نمو المدن في المنطقة.

وتأسست سافيلز، عام 1855 في المملكة المتحدة، وهي شركة مدرجة بسوق لندن، وتمتلك شبكة تضم أكثر من 700 مكتب وشريك في أسواق العالم، من بينها السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، وعمان.