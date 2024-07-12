الرئيس الامريكي بايدن يحرج زعماء العالم بخطأ كبير في قمة الناتو

دق الرئيس الأمريكي جو بايدن المسمار الأخير في نعش آماله في البقاء كمرشح ديمقراطي حين قام أمس بتقديم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتباره “الرئيس بوتن” في خطأ فادح في قمة حلف شمال الأطلسي حيث أصبح مستقبله السياسي على المحك.

وقال بايدن البالغ من العمر 81 عامًا والذي يواجه دعوات متزايدة للانسحاب من السباق الرئاسي: “سيداتي وسادتي الآن أريد أن أسلم المنصة لرئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بنفس القدر من الشجاعة والتصميم، سيداتي وسادتي، الرئيس بوتن”.

وأثار الخطأ المحرج أمام زعماء العالم دهشة واضطر الحاضرون إلى الصراخ بالاسم الصحيح، وسارع بايدن بالقول إنه أخطأ بسبب استحواذ بوتين والتخلص منه على تفكيره.

وتواصلت الأخطاء بعدها، ففي المؤتمر الصحفي في قمة حلف شمال الأطلسي، أشار بايدن إلى كامالا هاريس باسم “نائبة الرئيس ترامب”، بعد ساعة من الخلط بين زيلينسكي وبوتن.

ويبدو أن بايدن حسم بذلك مصيره بعد أن كان يريد من ظهوره أن يثبت أنه قادر على أداء مهام الرئاسة. وتتكشف عوارض التقدّم في السن والوهن العقلي والجسدي بوضوح لدى بايدن منذ وقت طويل إلا أن خصوم بايدن يتهمون من حوله والإعلام بإخفاء ذلك باجتراح حجج تحت عناوين مثل “فيديوهات تعتمد التزييف الرخيص تستهدف الرئيس الأميركي” والزعم أن مقاطع مصورة للرئيس الأميركي، جو بايدن مزيفة، ووصفها البيت الأبيض بالتزييف الرخيص وسارعت وسائل الإعلام الأمريكية بالتأكيد على ذلك وقامت صحيفة واشنطن بوست بوصفها بـ”المضللة” وبعضها مفبرك ويعتمد على “التزييف الرخيص”، وذلك بعد شرود بايدن بعيدا عن قادة أوروبيين خلال قمة السبعة الكبار.

ويتهم بعض خصوم بايدن الجمهوريين بأن مساعدي بايدن يستغلونه لتسيير الأمور لصالح سياساتهم مثل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بليكن، في وقت خارت القوى العقليّة للرئيس دون أن يُدرك هو ذلك فيما تظل نائبة الرئيس، كاميلا هاريس، مصدر خوف لأنها تفتقر إلى الكفاءة.

كان بايدن قد أعلن عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 225 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك نظام صواريخ باتريوت لتعزيز دفاعاتها الجوية ضد الضربات الجوية الروسية عندما ارتكب زلة لسانه التي جعلت زعماء العالم قلقين من التدهور المعرفي والإدراكي لبايدن.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون أيضًا إن زعماء الناتو أخبروه بشكل خاص أنهم “قلقون للغاية” بشأن الصحة البدنية والعقلية للرئيس.

أحدث زلة لسان من بايدن جاءت في أسوأ توقيت لتتزامن مع مساع محمومة للبيت الأبيض لإثبات أن الرئيس في حال جيدة وأنه لائق لأداء مهام منصبه.

وأصبحت إزاحة بايدن الرئيس المُرشّح لولاية ثانية بيد الأثرياء من كبار ممولين الحزب الجمهوري، بعد أن تعقدت عمليّة إقناعه بالانسحاب بعد رفضه ذلك وإصرار زوجته جيل على استمراره.