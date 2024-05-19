الكشف عن تفاصيل آخر اتصال مع طاقم مروحية الرئيس الإيراني

أكد محسن منصوري، المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مروحية الرئيس في نطاق كيلومترين من منطقة الحادثة.

وقال منصوري في تصريحات لوكالة “تسنيم” الإيرانية: “تواصلنا عدة مرات مع أحد أفراد طاقم المروحية بعد الحادث، وما زلنا نواصل البحث في نطاق كيلومترين من منطقة الحادثة، وأتمنى أن تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت”.

وأضاف أن الاتصال انقطع مع المروحية عند الساعة الواحدة والنصف، ثم تم التواصل عدة مرات مع أحد الركاب وأحد أفراد الطاقم.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن “حادثا وقع للمروحية التي تقلّ الرئيس” في منطقة جلفا بمحافظة أذربيجان الشرقية (غرب).

وأوضحت أن المروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية البحث والإنقاذ وقتا بسبب صعوبة عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات، فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف، وفق تقارير محلية.

وصرح وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بأنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس، لكن الظروف الجوية القاسية قد تؤخر الوصول إليها.

وأوضح وزير الداخلية أنهم تواصلوا مع مرافقي الرئيس، لكن تعقيدات المنطقة تعيق بعض الاتصالات.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل نظام الخرائط الخاص به لمساعدة إيران في العثور على المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي عندما تعرضت لحادث في غرب البلاد الأحد.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش عبر منصة إكس: “بناءً على طلب المساعدة من إيران، فعّلنا خدمة خرائط الاستجابة السريعة كوبرنيكوس إي إم إس التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته”.

كما أعلن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حادث مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ولم تقدم المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، التي رافقت بايدن على متن طائرة الرئاسة اليوم الأحد، أي تفاصيل أخرى، وفقا لشبكة (سي إن إن).