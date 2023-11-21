الذهب يستحوذ على 25% من تجارة الإمارات غير النفطية

قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، إن الذهب استحوذ على 25% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، خلال أول 6 شهور من 2023.

وأشار الزيودي إلى إن تجارة الإمارات غير النفطية، خلال أول 6 شهور من 2023، بلغت 1.24 تريليون درهم.

الإمارات حلقة وصل

وأضاف الزيودي، خلال أعمال الدورة السنوية الحادية عشر من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الثلاثاء، قائلاً: “قطاع المعادن الثمينة، من أهم مكونات الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، التي رسخت مكانتها كحلقة وصل مهمة لكل أسواق الذهب في جميع أنحاء العالم”.

وأوضح الزيودي، أن هذه المكانة، تحققت نتيجة التعاون المستمر بين وزارته، مع مركز دبي للسلع المتعددة محليا ودوليا، ما حافظ على مكانة دولة الإمارات الرائدة كمركز محوري لتجارة المعادن الثمينة عالميا.

احتياطي الإمارات من الذهب

نهاية الشهر الماضي أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنهاية أغسطس الماضي، بنسبة 53 %.

وكشفت البيانات الرسمية لمصرف الإمارات المركزي، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.102 مليار درهم (4.66 مليارات دولار) في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل أكثر من 5.9 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي الإماراتي من الذهب زاد خلال أول 8 شهور من 2023، بنسبة 6.6 %، حيث بلغ 16.045 مليار درهم في نهاية 2020، بزيادة 1.1 مليار درهم.

وشهد رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب، نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 1.134 مليار درهم في 2018، إلي 4.044 مليار درهم في 2019، ثم إلي 12.862 مليار درهم في 2020.