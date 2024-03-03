تريليون دولار كل 100 يوم.. الدين الأمريكي يقفز بشكل مخيف

يتزايد عبء ارتفاع الدين الأمريكي بوتيرة أسرع في الأشهر الأخيرة، حيث يزيد بنحو تريليون دولار كل 100 يوم تقريباً.

في 4 يناير الماضي، تجاوزت ديون أمريكا 34 تريليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ووصلت إلى مستوى 33 تريليون دولار في 15 سبتمبر الماضي، قبل أن تصل إلى 32 تريليون دولار في منتصف شهر يونيو 2023.

ووفقا للبيانات فإن الزيادة البالغة تريليون دولار من 31 تريليون دولار كانت تستغرق حوالي 8 أشهر، وفقا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ويبلغ دين الولايات المتحدة، وهو مبلغ الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية لتغطية نفقات التشغيل، ما يقرب من 34.4 مليار دولار، حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مايكل هارتنت، استراتيجي الاستثمار في بنك أوف أمريكا، أن نمط الـ 100 يوم سيظل مستمرا مع الانتقال من 34 تريليون دولار إلى 35 تريليون دولار.



خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين توقعاتها لتصنيف الحكومة الأمريكية من مستقرة إلى سلبية خلال شهر نوفمبر 2023، وأرجعت ذلك إلى تزايد مخاطر القوة المالية للبلاد.

وقالت الوكالة: إن قرارهاالسلبي للحكومة الأمريكية يأتي في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، دون اتخاذ تدابير سياسية مالية فعالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات.

وتوقعت وكالة موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيرا للغاية، مما يضعف بشكل كبير القدرة على تحمل الديون.

ورفع الفدرالي الأمريكي معدل الفائدة بنسبة بين 5 و5.25% منذ مارس 2022 من مستوى بين الصفر و0.25%.

وتتوقع الوكالة أن يظل العجز المالي في أمريكا كبيراً للغاية، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير.