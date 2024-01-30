202.3 مليار دولار سوق الدين السعودي بنهاية عام 2023

ارتفعت قيمة سوق الدين السعودي، بعد ارتفاع قيمة إصدارات الصكوك والسندات السعودية بنسبة 2.% على أساس سنوي بنهاية الربع الأخير من 2023، لتصل إلى نحو 758.8 مليار ريال (202.34 مليار دولار).

وأرجع تقرير حديث لـ “تداول” هذا النمو إلى زيادة الصكوك والسندات المدرجة الصادرة عن الحكومة، والتي تشكل 70% من الإجمالي البالغ 529.8 مليار ريال.

حصص المستثمرين في الدين السعودي

واستحوذ المستثمرون السعوديون على ما يقرب من 99 % من الحيازات المدرجة، بقيمة تداول 5.44 مليار ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2023، بينما ساهم مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2% بقيمة تداول 3.96 مليار ريال سعودي، والنسبة المتبقية البالغة 0.8 في المائة استحوذ عليها المستثمرين الأجانب.

وتسعى السعودية خلال السنوات الأخيرة لتطوير سوق رأس المال من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب لدعم المشاريع الرئيسية في البلاد.

خريطة السندات والصكوك

وبلغت نسبة إصدارات السندات والصكوك إلى الناتج المحلي الإجمالي 19.05%، بانخفاض طفيف عن 20.71% في الفترة المقابلة من العام السابق.

وفي حين سيطرت الإصدارات الحكومية على أدوات الدين المدرجة بنسبة 96%، تم تقسيم السندات والصكوك غير المدرجة بالتساوي بين إصدارات الحكومة والشركات، حيث ساهمت بنسبة 27.5% من الإجمالي.

ونمت إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في الحكومة بنسبة 5.14% خلال هذه الفترة، في حين بلغت إصدارات الشركات 20 مليار ريال فقط، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 6.35%.

والصكوك هي شهادات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يحصل المستثمرون من خلالها على ملكية جزئية لأصول المصدر حتى تاريخ الاستحقاق.

ومن ناحية أخرى، فإن السندات هي شهادات مالية يقوم المستثمرون من خلالها بإقراض الأموال إلى المصدر، مما يشير إلى التزام بالسداد عند الاستحقاق.

ويحصل حاملو السندات على دفعات فائدة منتظمة، بينما يحصل حاملو الصكوك على حصة من الربح الناتج عن الأصل الأساسي.

وشكلت إصدارات السندات والصكوك المدرجة 13.81% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس انخفاضا هامشيا من 14.74% في الربع المقابل من عام 2022.

في حين شكلت أدوات الدين غير المدرجة 5.16% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 5.63%.

سوق الدين السعودي

أطلقت السوق السعودية سوق أدوات الدين في عام 2018 بإدراج العديد من أدوات الدين الحكومية الأولية والثانوية.

ومنذ ذلك الحين، نمت سوق الديون في البورصة لتصبح واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، وتم إجراء العديد من التحسينات عليها.

وبحسب تقرير تداول، فإن نحو 86% من الإصدارات المدرجة تتكون في المقام الأول من أسعار فائدة ثابتة، في حين تتكون الإصدارات غير المدرجة من 67 % بأسعار فائدة ثابتة و33 % بأسعار فائدة متغيرة.

وكان أكبر ثلاثة مشاركين في السوق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 هم بنك الرياض، والبنك الوطني السويسري كابيتال، والراجحي المالية.

وجميع الحيازات غير المدرجة تقريبًا مملوكة لمستثمرين سعوديين بقيمة تداول بلغت 238 مليون ريال سعودي في الربع الأخير من عام 2023

وفي يناير، أصدر المركز الوطني لإدارة الدين السعودي تقرير خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، والذي يعرض استراتيجيات التمويل في المملكة للعام المقبل.

وسلط التقرير الضوء على إنجازات عام 2023، والتي كانت بمثابة أساس قوي للمملكة لدعم الاستقرار المالي والاستفادة من الفرص في العام المقبل. ولا تزال المملكة العربية السعودية ملتزمة بالحفاظ على نسبة متحفظة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بهدف منع تكاليف الاقتراض المفرطة على نظامها المالي والحفاظ على المرونة لاحتياجات الاقتراض المستقبلية.