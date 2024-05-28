الدنمارك تنوي تجنيد النساء مع عودة فرض نظام الخدمة الإلزامية في الدول الأوروبية

يعود تطبيق سياسة الخدمة العسكرية الإجبارية إلى الواجهة بين القضايا الأوروبية وليس فقط في ألمانيا التي كشفت نيتها في مارس الماضي، إذ تخطط الدنمارك لإدخال تجنيد النساء اعتبارا من عام 2026، فيما تعهد رئيس الوزراء البريطاني بفرض الخدمة العسكرية إذا فاز في الانتخابات المقبلة. وتفرض العديد من الدول الأوروبي الخدمة الإلزامية في الجيش كما هو الحال في كل من قبرص واليونان والنمسا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وفنلندا والسويد والدنمارك.

واعتبر مسؤول هنغاري في الاتحاد الأوروبي أن وراء إعادة سياسة التجنيد الإلزامي نوايا لتجنيد الشباب الأوروبي في الحرب في أوكرانيا.

وكانت مفوضة الجيش في البرلمان الألماني البوندستاج، إيفا هوجل قد كشفت في مارس الماضي عن عزم وزارة الدفاع الألمانية إعادة تطبيق الخدمة العسكرية في ألمانيا، اعتبارا من العام 2025.

وكانت لاتفيا أحدث دولة تعيد نظام الخدمة الإلزامية حيث اصبح يتعين على جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا الالتحاق بالخدمة العسكرية، منذ العام الماضي، وذلك لمدة 11 شهرًا من الخدمة الإجبارية، وذلك بعد 16 عامًا فقط من إلغائها، فيما تظل الخدمة العسكرية تطوعية بالنسبة للنساء، بعد تأثر دولة البلطيق بالحرب الروسية الأوكرانية.

وسبق أن قررت ليتوانيا في عام 2015 إدخال الخدمة العسكرية الإجبارية استجابة للوضع الجيوسياسي، وكذلك الحال مع فنلندا التي أقرت مؤخرا الخدمة العسكرية الإلزامية، بفترات 165 أو 255 أو 347 يومًا.