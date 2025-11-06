الدعاوى القضائية في السعودية.. كم تكلفتها؟

نشر محامٍ سعودي، حديثاً، التكاليف القضائية حسب اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية والتي صدرت في أبريل/نيسان 2022.

وقال المحامي محمد اليحيى في تغريدة عبر موقع إكس مساء أمس الأربعاء ناصحاً “قبل ما ترفع دعوى، اعرف التكاليف القضائية اللي ممكن تدفعها”.

قبل ما ترفع دعوى، اعرف التكاليف القضائية اللي ممكن تدفعها pic.twitter.com/ad4GS0g7pW — المحامي محمد اليحيى (@Alyahya_adv) November 5, 2025

ونشر “اليحيى” إلى جانب تغريدته صورة تظهر التكاليف كالتالي:

الدعاوى الجزائية الخاصة

10 آلاف ريال

طلب تنفيذ مباشر

500 ريال

منازعات التنفيذ 3

3 آلاف ريال

طلب نقض

7 آلاف ريال

طلب الاستئناف

5 آلاف ريال

طلب إعادة النظر

10 آلاف ريال

طلب العارض

ألف ريال

الدعاوى المستعجلة

3 آلاف ريال

تسليم نسخ مصدقة

100 ريال

طلب الإدخال ووقف تنفيذ الحكم

ألفان ريال

دعوى المحاكم التجارية

5 آلاف ريال

دعوى المحاكم العامة

3 آلاف ريال

طلب الاطلاع على الأوراق

100 ريال

طلب وقف سير في الدعوى

100 ريال

طلب نسخ بديلة للوثائق القضائية

100 ريال

المطالبات المالية أقل من 100 ألف

5% من قيمتها

المطالبات المالية أكثر من 100 ألف وأقل من 500 ألف

4% من قيمتها

المطالبات المالية أكثر من 500 ألف وأقل من مليون

3% من قيمتها

المطالبات المالية أكثر من مليون ريال

2% من قيمتها

دعاوى العقارات وإثبات الملكية

يتم تحديدها على أساس قيمة العقار

وتشير هذه اللائحة إلى توجه قضائي واضح نحو تعزيز الشفافية في الرسوم القضائية وضبط إجراءات التقاضي، بما يتوافق مع التنظيمات العدلية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.