أعلنت دولة الكويت رسميا الحداد لمدة 40 يوما على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد فيما نعت دول مجلس التعاون الخليجي أمير الكويت معلنة 3 أيام حداد على الأمير.

حيث أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي، الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

فيما أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

كما أعلنت دولة قطر الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح، والمملكة العربية السعودية، أيضا أعلنت الحداد لمدة 3 أيام على الأمير الفقيد.

وقالت حكومة مملكة البحرين إنه اعتبار من يوم غد الأحد، يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح، سلطنة عمان أيضا أصدرت بيانا رسميا للحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أيام ابتداء من السبت لوفاة الأمير الراحل.