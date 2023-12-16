فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار البحرينأخبار السعوديةأخبار الكويتأخبار عُمانأخبار قطرإعلام

الحداد بالكويت 40 يوما ودول الخليج 3 أيام

تنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أيام.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت دولة الكويت رسميا الحداد لمدة 40 يوما على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد فيما نعت دول مجلس التعاون الخليجي أمير الكويت معلنة 3 أيام حداد على الأمير.

حيث أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي، الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

فيما أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

كما أعلنت دولة قطر الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح، والمملكة العربية السعودية، أيضا أعلنت الحداد لمدة 3 أيام على الأمير الفقيد.

وقالت حكومة مملكة البحرين إنه اعتبار من يوم غد الأحد، يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح، سلطنة عمان أيضا أصدرت بيانا رسميا للحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أيام ابتداء من السبت لوفاة الأمير الراحل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...