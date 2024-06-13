اعتذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن عدم تمكنه من المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) في إيطاليا.

وأرسل ولي العهد برقية شكر لرئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، أعرب فيها عن تقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في القمة.

وأوضح في الرسالة أن ارتباطاته بالإشراف على أعمال موسم الحج تحول دون تمكنه من الحضور. كما أكد على عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا، متمنياً النجاح لأعمال القمة، ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتبدأ مناسك الحج هذا العام في الثامن من شهر ذي الحجة، الذي يوافق 14 يونيو 2024، وتستمر لمدة ستة أيام.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية أن بلدة بورغو إينياتسيو في مقاطعة بوليا الإيطالية ستستضيف القمة، التي تستمر لثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم. وسيناقش المشاركون في القمة القضايا العالمية الرئيسية، بما في ذلك الشؤون السياسية العالمية، الأوضاع في فنزويلا وليبيا، وآفاق التعاون مع إفريقيا، الذكاء الاصطناعي، الهجرة، الأمن الاقتصادي، والعلاقات مع الهند وجمهورية الصين الشعبية. ويتضمن برنامج القمة ست جلسات عمل تركز على موضوعات: إفريقيا، تغير المناخ والتنمية، الشرق الأوسط، ملف الهجرة، والأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.