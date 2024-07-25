“القضاء على الجوع” هدف بعيد المنال.. الأمم المتحدة تحذر

كشفت أحدث تقرير عن حالة للأمن الغذائي والتغذية في العالم، نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، أن 733 مليون شخص تعرض إلى الجوع في عام 2023، وهو ما يعادل 1 من كل 11 شخصا على مستوى العالم، و1 من كل 5 أشخاص في أفريقيا.

وكشف التقرير، الذي صدر الأربعاء، 5 وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أن مستويات نقص التغذية في العالم”الجوع“، قد ارتفعت إلى مستويات نقص التغذية مماثلة لتلك التي كانت منذ 15 عاما، أي الفترة 2008-2009.

والخمس وكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، تشمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو“، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

العالم لن يستطيع القضاء على الجوع في 2030

وحذر التقرير، من أن العالم يتخلف بشكل كبير عن تحقيق أبرز أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع، بحلول عام 2030.

وحسب التقرير السنوي، الذي أطلق هذا العام، خلال الاجتماع الوزاري لفريق المهام الذي يتبع التحالف العالمي لمجموعة العشرين لمكافحة الجوع والفقر في البرازيل، استقرت مستويات نقص التغذية العالمية لمدة 3 سنوات متتالية، في حدود ما بين 713 و757 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في عام 2023، أي ما يقرب من 152 مليونا أكثر مما كانت عليه في عام 2019، في حالة احتساب متوسط أعداد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في عام 2023، بنحو 733 مليون شخص.

ارتفاع نسبة الجوع في أفريقيا

وأشار التقرير، إلى أن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع مستمرة في الارتفاع في أفريقيا حيث سجلت نسبة 20.4% من السكان، ولا تزال مستقرة في آسيا عند نسبة 8.1% من السكان، على الرغم من أن المنطقة لا تزال تمثل تحديا كبيرا حيث إن المنطقة موطن لأكثر من نصف أولئك الذين يواجهون نقض التغذية في جميع أنحاء العالم.

582 مليون شخص يموتون في 2030 لنقص التغذية

وحذرت الخمس وكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن حوالي 582 مليون شخص سوف يموتون، بسبب المعاناة من نقص التغذية المزمن في عام 2030.

864 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد

وتظهر النتائج الرئيسية في التقرير، أنه في عام 2023، واجه حوالي 2.33 مليار شخص على مستوى العالم انعدام الأمن الغذائي المعتدل، أو الشديد، وهو رقم لم يتغير بشكل كبير منذ الارتفاع الحاد في عام 2020، وسط جائحة “كوفيد-19”.

ومن بين هؤلاء، عانى أكثر من 864 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، حيث ظلوا بدون طعام لمدة يوم كامل، أو أكثر في بعض الأحيان.

وقد ظل هذا الرقم مرتفعا بشكل مستمر منذ عام 2020، وبينما تظهر أمريكا اللاتينية تحسنا، لا تزال هناك تحديات أوسع نطاقا، لا سيما في أفريقيا حيث يعاني 58% من السكان من انعدام الأمن الغذائي المعتدل، أو الشديد.

2.8 مليار شخص لا يستطيعون شراء نظام غذائي صحي

ومع البيانات الجديدة لأسعار المواد الغذائية، يكشف التقرير أن أكثر من 2.8 مليار شخص غير قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2022.

ويتجلى هذا التفاوت بشكل أكثر وضوحا في البلدان المنخفضة الدخل، حيث لا يستطيع 71.5% من السكان تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، مقارنة بنحو 6.3% في البلدان ذات الدخل المرتفع.