الجوازات السعودية تطلق خدمة تتيح التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تتيح للقادمين إلى المملكة العربية السعودية التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها وذلك عبر بوابة “مقيم” الإلكترونية التابعة للمديرية.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام الزوار، من خلال تمكينهم من التأكد من حالة تأشيراتهم بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة.

وتتضمن خطوات الاستفادة من الخدمة: أولاً زيارة بوابة “مقيم”، ثم اختيار خدمة التحقق من التأشيرات، يليها تحديد نوع التحقق، وتعبئة الحقول الخاصة بالتحقق، ثم النقر على خيار تحقق لعرض النتائج فوراً.

وأكدت الجوازات أن الخدمة تأتي ضمن جهودها في تطوير منظومة الخدمات الرقمية بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، مشيرة إلى إمكانية التواصل عبر موقعها الإلكتروني www.gdp.gov.sa

أو البريد الإلكتروني [email protected]

خدمة تتيح التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها للقادمين للمملكة من خلال بوابة مقيم.



