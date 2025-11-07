الجوازات السعودية: إشعارات لصاحب العمل من خدمة مقيم

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية مساء اليوم الجمعة عن خدمة تُمكن المنشآت من الحصول على الإشعارات عن طريق إضافة رقم هوية مقيم أو رقم هوية زائر وتحديد نوع التنبيهات التي ترغب بها.

وأوضحت الجوازات السعودية في تغريدة عبر منصة إكس أن التنبيهات (إشعار صاحب العمل) هي خدمة تُمكّن المنشآت من الحصول على الإشعارات عن طريق إضافة رقم هوية مقيم أو رقم هوية زائر وتحديد نوع التنبيهات التي ترغب بها.

خطوات الوصول للخدمة

1-الدخول لبوابة مقيم

2-الخدمات المساندة

3-خدمة التنبيهات

4-إنشاء تنبيه جديد

5-اختيار نوع التنبيه

6-اختيار رقم المعرف

7-تعبئة حقول المعرف

8-تأكيد

خدمة مقيم

خدمة مقيم هي منصة إلكترونية تقدمها علم لأمن المعلومات في المملكة العربية السعودية، تتيح للمنشآت الخاصة والعامة إتمام وتجديد وإدارة معاملات المقيمين لديها إلكترونياً مع الإدارة العامة للجوازات.

وتختلف “مقيم” عن خدمة “أبشر” لأنها مخصصة للمنشآت وليس للأفراد، وتمكن من تجديد الإقامة، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة أو الخروج النهائي، وطباعة التقارير الخاصة بالمقيمين في المملكة.