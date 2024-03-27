كابيتال إيكونوميكس تتوقع هبوط الجنيه المصري في الـ 3 سنوات المقبلة

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، أن يشهد الجنيه المصري، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي بنهاية العام الحالي.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس، إلى أن سعر صرف الجنيه المصري، قد يصل إلى 49 جنيها للدولار، مقارنة بمتوسط سعره الحالي عند 47 جنيها.

كابيتال إيكونوميكس تتوقع هبوط الجنيه المصري

وقالت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية الإنجليزية، إن توقعاتها تشير إلى تواصل تراجع الجنيه المصري ليصل إلى 50 جنيها في عام 2025، و55 جنيها في عام 2026.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقعت كابيتال إيكونوميكس، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.3% في السنة المالية 2023 / 2024، على أن ينخفض إلى 1.5% في 2024 / 2025، ويعاود الارتفاع إلى 5% في السنة المالية التي تليها.

وأوضحت المؤسسة، أن تحول السلطات المصرية إلى سياسة تقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيضغط بشدة على النمو في السنة المالية الجارية، والمقبلة، لكن اعتبارا من السنة المالية 2025 / 2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور.

مصر تسير في الاتجاه الصحيح

وأوضحت كابيتال إيكونوميكس، أن التحول الذي يمر به الاقتصاد المصري حاليًا سيؤدي إلى بعض الأوجاع الاقتصادية على المدى القريب، لكنه من المتوقع أن يرسي الأساس لنمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع.

وأشارت المؤسسة، إلى أن صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزي بخفض سعر صرف الجنيه المصري، فضلًا عن زيادة الفائدة، وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل تدل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

وقالت، إن هذه الصفقات أدت إلى تحسن الوضع المالي الخارجي لمصر، وأن جميع تعهدات الدعم المالي ستولد تدفقًا كبيرًا من العملة الأجنبية، مما سيغطي، وأكثر إجمالي متطلبات التمويل الخارجي للبلاد.

تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

وأضافت المؤسسة، أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في أسواق السندات والأسهم المحلية تسارعت، وأن هناك آمالًا بأن التحركات التي قامت بها مصر على صعيد السياسة النقدية، وتخفيض الجنيه المصري، ستعزز الاستثمار الأجنبي المباشر.

لكن كابيتال إيكونوميكس، حذرت من أن السنوات القليلة المقبلة لن تكون خالية من المعاناة، حيث أكدت الحكومة نيتها في الإبقاء على السياسة المالية مشددة، وتستهدف زيادة الفائض الأولي للميزانية من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%.

توقعات معدل الدين الحكومي

وأشارت المؤسسة، إلى خطط لتمديد أجل الدين العام المصري، مما سيخفف من حدة المخاوف حول هشاشة ديناميكيات الدين في البلاد.

وتتوقع كابيتال إيكونوميكس، أن ينخفض معدل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 93% في 2024-2025 و89% في 2025-2026، من متوسط متوقع عند 96.2% في السنة المالية الجارية.

وأكدت المؤسسة، أن “التهديد بتخلف مصر عن سداد ديون سيادية ينحسر”.

توقعات التضخم وأسعار الفائدة

ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا بشكل كبير خلال الأشهر القادمة، متجاوزًا نطاق البنك المركزي المستهدف حتى عام 2025. وبحسب تقديرات المؤسسة، سيسجل التضخم في المتوسط 32.5% في العام الجاري، على أن يتراجع إلى 10.5% في المتوسط في 2025، و4% في 2026.

وبشأن أسعار الفائدة، لا تتوقع كابيتال إيكونوميكس، المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة، لكنها تعتقد أنها ستظل عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، أن يدخل التيسير النقدي ضمن جدول الأعمال مع تراجع التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد في العام المقبل، وأن تكون دورة التيسير في نهاية المطاف أكبر قليلاً مما يتوقعه المحللون.

وأضافت، أنها تتوقع انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية في مصر من 27.25% في العام الجاري إلى 13.25% في 2025، و9.25% في 2026.