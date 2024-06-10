قرار بسحب الجنسية الكويتية من 7 أشخاص

أعلنت الحكومة الكويتية اليوم الاثنين، عن سحب الجنسية الكويتية من سبعة أشخاص بقرارات صادرة عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.

تأتي هذه القرارات استنادًا إلى المادتين 9 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959، الذي ينظم قانون الجنسية الكويتية.

تنص المادة 9 على أن الزوجة الأجنبية التي تحصل على الجنسية الكويتية بموجب المادتين 7 و8 لا تفقد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية، إلا إذا استعادت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى، وفقًا للجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

أما المادة 11، فتشير إلى أن المواطن الكويتي يفقد جنسيته في حال اختار التجنس بجنسية أجنبية. ومع ذلك، تحتفظ زوجته الكويتية بجنسيتها إلا إذا اكتسبت جنسيته الجديدة.

كما تنص المادة على أن الأولاد القصر يفقدون جنسيتهم الكويتية إذا اتبعوا جنسية والدهم الجديدة بموجب القانون الخاص بتلك الجنسية، مع احتفاظهم بحق اختيار الجنسية الكويتية بإعلان ذلك لوزير الداخلية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.

تعكس هذه القرارات التزام الحكومة الكويتية بتطبيق قوانين الجنسية بصرامة، مما يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية ومنع ازدواجية الجنسية في الحالات المنصوص عليها في القانون.