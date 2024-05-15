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“التمويل الدولية” تخصص 50 مليون دولار لدعم الشركات المتوسطة في أفريقيا

مؤسسة التمويل الدولية، تخصص ما لا يقل عن ربع التمويل، لدعم رائدات الأعمال، وأكثر من نصفه للأسهم.

فريق التحرير by فريق التحرير
"التمويل الدولية" تخصص 50 مليون دولار لدعم الشركات المتوسطة في أفريقيا
"التمويل الدولية" تخصص 50 مليون دولار لدعم الشركات المتوسطة في أفريقيا

خصصت مؤسسة التمويل الدولية، 50 مليون دولار لدعم رواد الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل في أفريقيا، عبر صندوق “SPE PEF III”، وهو صندوق للاستثمار المباشر تديره شركة “إس بي إي كابيتال”، ويركز على الشركات ذات رأس المال المتوسط في أفريقيا، وفقا للبيان الصادر عن المؤسسة.

كيف توزع مؤسسة التمويل الدولية الدعم؟

"التمويل الدولية" تخصص 50 مليون دولار لدعم الشركات المتوسطة في أفريقيا

وأضافت مؤسسة التمويل الدولية، أن ما لا يقل عن ربع رأس مال الصندوق سيتم تخصيصه لدعم رائدات الأعمال.

وأوضحت، أنه سيوجه نحو 30 مليون دولار إلى الصندوق من خلال استثمار في الأسهم، في حين سيجري تمويل المبلغ المتبقي البالغ 20 مليون دولار من خلال استثمار مشترك.

أكبر مؤسسة إنمائية عالمية لدعم القطاع الخاص

"التمويل الدولية" تخصص 50 مليون دولار لدعم الشركات المتوسطة في أفريقيا

وتعد المؤسسة (IFC)، ضمن أعضاء مجموعة البنك الدولي، كما أنها أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في الاقتصادات الصاعدة.

وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها، وخبراتها، ونفوذها لتهيئة الأسواق، وإيجاد الفرص في البلدان النامية.

وفي 2023، ارتبطت المؤسسة، بتقديم مستوى قياسي من التمويل بلغ 43.7 مليار دولار إلى شركات، ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، معولة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت تصارع فيه اقتصادات هذه البلدان تداعيات الأزمات العالمية المتفاقمة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...