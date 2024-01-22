التعديل الوزاري.. من يرأس الحكومة رقم 125 في تاريخ مصر؟

يترقب الشارع المصري، التعديل الوزاري المرتقب لتشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة، وسط أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد في ظل شح العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم.

وخلال الأيام القليلة الماضية تباينت التوقعات ما بين بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس وزراء، على أن يكون التعديل الوزاري، في عدد من الوزارات، وهي الرؤية الأقرب، أو رحيل الدكتور مدبولي وحكومته واختيار حكومة جديدة كليا.

التعديل الوزاري كلي أم جزئي

ومن جانبه قال الإعلامي المصري جابر القرموطي في فيديو بثه على حساب بموقع “إكس”، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الحالي، هو من سيتولى أيضا رئاسة الحكومة الجديدة رقم 125 في تاريخ مصر.

وأكد القرموطي، أن الحكومة الجديدة التي يتوقع تكليف الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيلها، ستضم ما بين 29 و31 وزيرا، مؤكدا على وجود تغييرات عديدة في الوزارات، وأن موعد التعديل الوزاري سيكون قبل شهر رمضان المقبل.

وأكد أنه سيكون في الحكومة الجديد مجموعة اقتصادية، علاوة على تفعيل المجلس الأعلى للاقتصاد، كون المهمة الأولى لهذه الوزارة هي السيطرة على الأسعار المرتفعة، وضبط الأسواق، وتحسين الحياة المعيشية للمصريين.

التعديل الوزاري ضرورة

وبدوره لم يحدد الإعلامي مصطفى بكرى، ما إذا كان هناك تعديل، أو تغيير وزاري، ولكنه قال إن الشعب المصري يحتاج في الفترة الحالية إلى حكومة جديدة في ظل المعاناة بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن التعديل الوزاري لا يحتمل التأخير ويجب أن يكون على وجه السرعة.

وقالت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن قائمة الوزراء الجدد المرشحين في التعديل الوزاري المرتقب، يتم عرضها على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشارت إلى وجود تغييرات كثيرة في أسماء الوزراء الحاليين.

وكشفت التقارير الصحفية، أن الاختيارات في الحكومة الجديدة، تركز على القيادات الاقتصادية، والتي تستطيع أن تساعد في تحقيق التنمية للمواطن المصري.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى إن هناك عدد من الوزراء سيتم تغييرهم، وأن التعديلات ستطول وزراء الزراعة، والتموين، والبيئة، والسياحة، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية، والموارد المائية، والصناعة، والتنمية المحلية.

إجراءات التعديل الوزاري الدستورية

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، والدستور، كيفية إجراء التعديل الوزاري من خلال عدد من الخطوات.

المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، تنص على أن رئيس البلاد، يمكنه إجراء أي تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الحكومة، ثم يرسل كتابا إلى مجلس النواب بالوزارات التي سيتم تغييرها، على أن يعرضه رئيس مجلس النواب على أعضاء المجلس في أول جلسة برلمانية.

وفي حالة إذا كان مجلس النواب المصري في غير دور الانعقاد، يقوم رئيس المجلس بدعوة لجلسة طارئة لمناقشة الكتاب المرسل من رئيس الجمهورية من أجل البت فيه.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، على أن الموافقة على التعديلات، تكون بموافقة أغلبية المجلس، بحيث لا يقل عددهم عن ثلث الأعضاء، ويوضع في الاعتبار المادة 146 من الدستور المصري المتعلقة باختيار وزراء الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية، وأيضا مراعاة حكم المادة رقم 234 من الدستور في تعيين وزير الدفاع المصري.