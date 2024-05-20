بيانات التضخم تعكس اتجاه الدولار.. ماذا بعد؟

في أبريل الماضي، سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة انخفاضا ليسجل 3.4% بعد أشهر من القراءات الأعلى من المتوقع، وهو ما عدل من توقعات المستثمرين بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي)، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز.

ويسيطر الأمل بشكل كبير على توقعات المتداولين بشكل أكبر، بعد انخفاض التضخم، مؤكدين أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة لكل منهما هذا العام.

توقعات الفائدة مع بيانات التضخم الجديدة

صرح رئيس قسم بحوث عملات الدول الصناعية الـ 10 لدى بنك أوف أمريكا للصحيفة، قائلا: “بيانات التضخم الصادرة مؤخرا تعني أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى غير مطروح على الطاولة.. إنها مجرد مسألة وقت الآن حتى يبدأوا في خفض أسعار الفائدة”.

الدولار يغير اتجاهه

أدى تجدد التفاؤل بشأن التخفيض إلى دفع الدولار إلى عكس اتجاهه الصعودي، إذ من المتوقع أن تسجل العملة الخضراء أول انخفاض شهري لها في عام 2024.

ونتيجة مؤشرات على ضعف الدولار خلال الأسبوع الماضي، استجابت أسواق الأسهم الأمريكية، حيث سجلت مؤشرات وول ستريت القياسية – ستاندرد أند بورز 500، وناسداك، وداو جونز – مستويات قياسية.

أسواق الصرف تمر بنقطة تحول عالميا

ونقلت الفايننشال تايمز، عن خبير استراتيجي في سوق الصرف الأجنبي لدى بنك سوسيتيه جنرال، قوله: “الأسواق تمر بنقطة تحول، لكنها سنظل عندها لفترة غير محددة من الوقت”.

كان جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد صرح مرارا وتكرارا أن البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يضمن أن البلاد تسير على طريق مستدام نحو تضخم بنسبة 2% ، وهو هدفه الأساسي.