التضخم في أوروبا في انخفاض مستمر.. هل تتوقف حملة التشديد النقدي؟

خفت حدة أزمة الطاقة في أوروبا، والتي أشعلتها حرب روسيا في أوكرانيا، وانخفض التضخم كثيرا عن ذروته المؤلمة المكونة من رقمين.

وقرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مع توقعات ببدء خفضها في حزيران/يونيو القادم.

ومن المرجح أن تؤكد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على أن البنك يريد رؤية دليل قاطع على أن أرقام التضخم ستستمر في الانخفاض نحو هدف البنك البالغ 2%.

ويبدو أن الأسواق المالية تسير في الاتجاه الصحيح، وبينما كانوا يحسبون في السابق فرصة لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من أبريل/نيسان، تلاشت هذه الرهانات وتأخذ الأسواق الآن في الحسبان خفضا بمقدار ربع نقطة في يونيو/حزيران.

ارتفاع الأجور لمواجهة التضخم

ويتشكل وضع مماثل في الولايات المتحدة، حيث أخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكونغرس يوم الأربعاء أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في أن التضخم تحت السيطرة قبل خفض أسعار الفائدة.

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 3 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لكن باول لم يعط أي إشارة إلى متى قد يبدأ ذلك.

وفي أوروبا، انخفض التضخم إلى 2.6% في فبراير/شباط، أي أقل بكثير من ذروته البالغة 10.6% في أكتوبر/تشرين الأول 2022. لكن مؤشر أسعار المستهلكين ظل عالقا بين 2% و3% لمدة 5 أشهر، مما أثار المخاوف من أن الميل الأخير نحو سياسة البنك المركزي الأوروبي قد يكون قاسيا. قد يكون الهدف أبطأ مما كان متوقعا.

وفي حين تراجعت الارتفاعات الحادة في أسعار المواد الغذائية والطاقة التي ساعدت في دفع تفشي التضخم، فقد انتشر التضخم إلى الخدمات، وهو قطاع واسع من الاقتصاد يشمل كل شيء من تذاكر السينما وتنظيف المكاتب إلى الرسوم الدراسية والرعاية الطبية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأجور عندما بدأ العمال في المساومة للحصول على أجور أعلى للتعويض عن القوة الشرائية المفقودة مع زيادة التضخم.

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتشغيل المصانع وتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء إلى حوالي 24 يورو (26 دولارا) لكل ميغاواط في الساعة، وهو ليس أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت قبل أن تبدأ روسيا في تهديد أوكرانيا.

وكانت أسعار النفط ثابتة حيث واصل تحالف أوبك+ لمنتجي النفط تخفيضات الإنتاج التي لم تؤدي إلا إلى وضع حد أدنى للأسعار.

ويرى محللون أنه “بالنظر إلى أن معظم المسؤولين يبدو أنهم يتجمعون حول بداية دورة التيسير في يونيو/حزيران، فمن المرجح أن يكون مجلس محافظي (البنك المركزي الأوروبي) راضيا عن أسعار السوق الحالية”.

وقال المحللون إن رسالة لاجارد ستكون على الأرجح أن “البنك المركزي يريد رؤية المزيد من الأدلة على أن الضغوط التضخمية المحلية تنحسر”.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي من سالب 0.5% إلى مستوى قياسي بلغ 4% في ما يزيد قليلا عن عام، بدءا من يوليو/تموز 2022.

وتعمل أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم من خلال جعل الاقتراض وشراء الأشياء بالائتمان أكثر تكلفة، مما يقلل الطلب على السلع الأساسية. بضائع. لكن المعدلات المرتفعة يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي أيضا.

الضغوط من أجل خفض أسعار الفائدة تأتي مع تعثر الاقتصاد، ولم تشهد الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو أي نمو في الربع الرابع من العام الماضي بعد انكماشها بنسبة 0.1% في الربع السابق.

وتتوقع ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أن تنمو بنسبة 0.2% فقط هذا العام.

ومما يزيد الأمور تعقيدا حقيقة أن هذا ليس انكماشا كلاسيكيا لأن البطالة لا تزال منخفضة. ستراقب الأسواق عن كثب الإشارات حول موعد التخفيض الأول لسعر الفائدة.