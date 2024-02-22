رسائل قلق من المركزي الأمريكي بشأن النمو القوي.. ماذ يفعل في التضخم؟

اعترف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير في يناير/كانون الثاني الماضي بحدوث “تقدم كبير” في خفض التضخم في الولايات المتحدة. لكن بعض صناع السياسات أعربوا عن قلقهم من أن النمو القوي في الإنفاق والتوظيف يمكن أن يعطل هذا التقدم.

وفي محضر اجتماع 30-31 يناير/كانون الثاني، قال معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا إنهم قلقون بشأن التحرك بسرعة كبيرة لخفض سعر الفائدة القياسي قبل أن يكون من الواضح أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2%.

ولم يكن هناك سوى اثنين فقط من أعضاء البنك يشعران بالقلق بشأن الخطر المعاكس وهو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة للغاية ويتسبب في إضعاف الاقتصاد بشكل كبير أو حتى الانزلاق إلى الركود.

وأشار بعض المسؤولين إلى خطر توقف التقدم نحو استقرار الأسعار، خاصة إذا تعزز الطلب الكلي، أو أن التقدم في تحسين سلاسل التوريد قد يتعثر.

وأشار المسؤولون أيضا إلى الاضطرابات في الشحن في البحر الأحمر، الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، باعتبارها اتجاها قد يؤدي إلى تسارع الأسعار.

تساعد المشاعر التي تم التعبير عنها في المحضر في تفسير القرار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بالإشارة إلى أن صناع السياسة فيه سيحتاجون إلى مزيد من الثقة في أن التضخم تحت السيطرة قبل خفض سعر الفائدة الرئيسي.

وفي اجتماع يناير/كانون الثاني، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند حوالي 5.4%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاما، بعد 11 رفعا لأسعار الفائدة بدءا من مارس/آذار 2022.

وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، خيب رئيس البنك جيروم باول آمال وول ستريت عندما أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يميل إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في مارس/آذار، كما كان يأمل بعض المستثمرين والاقتصاديين. عادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض مجموعة واسعة من تكاليف الاقتراض، بما في ذلك شراء المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان، وكذلك القروض التجارية.

كان المقصود من سلسلة زيادات أسعار الفائدة العدوانية التي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هزيمة التضخم المرتفع. وقفزت أسعار المستهلك بنسبة 9.1% في يونيو 2022 مقارنة بالعام السابق وهو أعلى مستوى خلال 4 عقود قبل أن تنخفض إلى 3.1% في يناير/كانون الثاني.

تباطؤ التضخم

وقال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في خطاباتهم الأخيرة إنهم متفائلون بأن التضخم سيستمر في التباطؤ.

في ديسمبر/كانون الأول، توقع المسؤولون أنهم سيخفضون سعر الفائدة 3 مرات هذا العام، على الرغم من أنهم لم يذكروا سوى القليل عن الموعد الذي يمكن أن تبدأ فيه هذه التخفيضات. ويتوقع معظم الاقتصاديين التخفيض الأول في مايو أو يونيو.

التحول نحو خفض أسعار الفائدة قد يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر في السباق الرئاسي هذا العام، مع إعلان المرشح الجمهوري المحتمل، دونالد ترامب، أنه إذا فاز في الانتخابات، فإنه لن يعيد تعيين باول عندما تنتهي فترة ولايته في عام 2026.

ووصف باول بأنه “سياسي” لنظره في تخفيضات أسعار الفائدة التي قال ترامب إنها قد تفيد الرئيس جو بايدن وغيره من الديمقراطيين.

تم ترشيح باول لأول مرة لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي من قبل ترامب في عام 2017.

منذ اجتماع يناير/كانون الثاني، كانت هناك دلائل على أن التضخم قد يستغرق وقتا أطول للعودة بشكل مستدام إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر مما توقعه العديد من الاقتصاديين.

ارتفع مقياس أسعار المستهلكين الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة أكثر بكثير من المتوقع في يناير/كانون الثاني.

كما ارتفع مقياس أسعار الجملة في شهر يناير/كانون الثاني بعد عدة أشهر من القراءات شبه الثابتة أو المتراجعة.

وقد كرر بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا منذ صدور تلك التقارير وجهة نظرهم بأن التضخم لا يزال في انخفاض مطرد. لكنهم أضافوا أن التقارير الاقتصادية القادمة ستكون حاسمة في تحديد التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.