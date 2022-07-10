سامر باطر by سامر باطر

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Posted inسياسة واقتصادمقالات

التضخم يدفع بسريلانكا لإعلان إفلاسها ودول أخرى تواجه خطر مصير مشابه

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت سريلانكا عن عجزها سداد قرابة 50 مليار دولار بعد أزمة اقتصادية طاحنة ساهمت بها  صدمة الطاقة العالمية مما يضع بطولة أسيا المقررة في البلاد موضع شك. عاد الهدوء إلى شوارع كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا اليوم الأحد وأبدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس جوتابايا راجاباكسه على الاستقالة. وتدفق المحتجون، الذين لف كثيرون منهم نفسه بعلم سريلانكا، إلى مقر إقامة الرئيس الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية يوم السبت وقفزوا إلى حمام السباحة.

ونقلت فرانس 24 أن شوارع كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا استعادت الأحد الهدوء غداة موافقة الرئيس جوتابايا راجاباكسه ورئيس وزرائه على الاستقالة، إثر احتجاجات عارمة شهدتها السبت وسط غضب من الانهيار الاقتصادي للبلاد. لكن المحتجين استمروا في التجول داخل مقر إقامة الرئيس الذي تم تدمير أجزاء منه. وأكد رئيس البرلمان في بيان مصور بأن راجاباكسه أبلغه بأنه سيتنحى عن منصبه الأربعاء “لضمان تسليم سلمي للسلطة” داعيا المحتجين إلى “احترام القانون والحفاظ على السلام”.

سعت الأمم المتحدة إلى تحديد حجم المشكلة. وقالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ، ذراع التجارة والتنمية التابع لها ، في تقرير أخير إن هناك 107 دول تواجه واحدة على الأقل من ثلاث صدمات: ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو ارتفاع أسعار الطاقة أو تشديد الأوضاع المالية. وواجهت جميع الصدمات الثلاث 69 دولة – 25 في إفريقيا ، و 25 في آسيا والمحيط الهادئ ، و 19 في أمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...