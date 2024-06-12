التضخم في الصين يرتفع أقل من المتوقع.. صعد 0.3% على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) في الصين أقل من المتوقع في شهر مايو/أيار وانخفضت أسعار التصنيع للشهر العشرين على التوالي، مما أثار المخاوف بشأن استمرار ضعف الطلب.

وقال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق، ليظل فوق الصفر للشهر الرابع على التوالي ويقارن مع متوسط ​​التوقعات البالغة 0.4% في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين. وواصلت أسعار التصنيع الانكماش الذي بدأ في أواخر عام 2022.

وأثارت الأسعار التي لا تزال ضعيفة دعوات لمزيد من الإجراءات الحكومية لدعم الطلب.

التضخم الأساسي

وفقا لياهو فايننانس، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6%. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.4% في مايو/أيار مقارنة بالعام السابق بعد انخفاض بنسبة 2.5% في أبريل/نيسان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وتكافح الحكومة لتحفيز زيادة إنفاق الأسر وسط تراجع طويل الأمد في العقارات وسوق العمل القاتمة، حيث تعاني البلاد من أطول سلسلة انكماش منذ الأزمة المالية العالمية حتى يناير/كانون الثاني. ويؤدي انخفاض أسعار المنتجين إلى الضغط على أرباح الشركات ويجعلها مترددة في الاستثمار.

هناك أيضا خطر أن يصبح المستهلكون أكثر ترددا في الإنفاق تحسبا لأن البضائع ستكون أرخص في المستقبل.

حزمة إنقاذ

وكشفت الصين الشهر الماضي عن حزمة إنقاذ عقارية واسعة النطاق لمعالجة أكبر سحابة تخيم على اقتصاد الصين، وتخفيف قواعد الرهن العقاري وتشجيع الحكومات المحلية على شراء المنازل غير المباعة.

لكن المستثمرين والمحللين ما زالوا متشككين في أن تكون الإجراءات كافية بسبب الدعم التمويلي المحدود الذي تم الكشف عنه من البنك المركزي والتقدم البطيء في البرامج التجريبية في العديد من المدن.

وفي حملة رئيسية لتحفيز الاستهلاك، أطلقت السلطات الصينية منذ أبريل/نيسان برنامجا لتشجيع الشركات والأسر على تحديث الآلات القديمة بدعم حكومي، مع التركيز على دعم المستهلكين على السيارات.

ونشرت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر أن إجمالي الدعم لتجارة السيارات هذا العام سيتجاوز 11 مليار يوان (1.5 مليار دولار).