التضخم في السعودية يرتفع 2.2%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية بلغ 2.2 بالمئة خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بنظيره من العام السابق (سبتمبر/أيلول 2024) في حين سجَّل مؤشر أسعار المستهلك تراجعًا طفيفاً بنسبة 0.1 بالمئة مقارنةً بشهر أغسطس/آب 2025 على أساس شهري.

وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بلغ 2.1 بالمئة خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025، مقارنةً بنظيره من العام 2024، في حين بلغ مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري نسبة 0.3 بالمئة في شهر سبتمبر/أيلول 2025م مقارنةً بشهر أغسطس/آب 2025.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 582 عنصراً، في حين أن مؤشر أسعار الجملة (WPI) يعكس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بنداً.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر 2025م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) October 15, 2025