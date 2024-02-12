“التضخم المزيف” يهدد أمريكا.. هل يتكرر ما حدث منذ 38 عاما؟

من تجار وول ستريت مرورا بقطاع السيارات وصولا إلى مشتري المنازل، يتطلع الأمريكيون إلى أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة وتخفيف العبء الثقيل على المقترضين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذلك هذا العام، وربما عدة مرات.

مع التغلب على التضخم الأمريكي تقريبا وارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى له منذ 22 عاما، أليس هذا هو الوقت المناسب لخفضه؟

قال معظم صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم متفائلون بأنه حتى مع استمرار نمو الاقتصاد وسوق العمل، فإن ضغوط التضخم ستستمر في التباطؤ. وفي نفس الوقت هناك تحذيرات من أن الاقتصاد يبدو قويا لدرجة أن هناك خطرا كبيرا من احتمال عودة ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

ما هو التضخم المزيف؟

ويشعر البعض بالقلق من أنه إذا خفضوا أسعار الفائدة الآن وتسارع التضخم مرة أخرى، فقد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير موقفه ويضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، في خطاب له: “إن التاريخ يروي العديد من القصص عن التضخم المزيف”.

وأشار باركين إلى أن التضخم بدا مهزوما في عام 1986، عندما كان بول فولكر رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال: “لقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، لكن التضخم تصاعد مرة أخرى في العام التالي، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عكس مساره”.

وقال باركين، وهو من بين 12 مسؤولا في بنك الاحتياطي الفيدرالي يصوتون على سياسة أسعار الفائدة هذا العام: “أود أن أتجنب هذا التقلب إذا استطعنا”.

وقال العديد من المسؤولين إنهم يريدون المزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان التضخم سيستمر في الانخفاض. وفي غضون ذلك، لاحظوا أن الاقتصاد قوي بما فيه الكفاية بحيث يمكنه الازدهار دون أي تخفيضات في أسعار الفائدة.

أمريكا اقتصاد قوي وبطالة منخفضة

في الشهر الماضي، على سبيل المثال، قدم أصحاب العمل في أمريكا موجة من التوظيف، وظل معدل البطالة عند مستوى 3.7%. كما أثارت متانة الاقتصاد تساؤلات حول مدى فعالية رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي 11 مرة.

إذا كانت معدلات الاقتراض المرتفعة بالكاد تقيد الاقتصاد، فقد يستنتج بعض المسؤولين أن أسعار الفائدة المرتفعة يجب أن تظل قائمة لفترة أطول أو أنه ستكون هناك حاجة إلى تخفيضات قليلة في أسعار الفائدة.

يبدو الاقتصاد على المسار الصحيح نحو “الهبوط الناعم”، حيث يتم هزيمة التضخم دون التسبب في الركود أو ارتفاع معدلات البطالة. ولكن كلما طالت فترة بقاء معدلات الاقتراض مرتفعة، كلما زاد خطر توقف العديد من الشركات والمستهلكين عن الاقتراض والإنفاق، مما يضعف الاقتصاد ويحتمل أن يدفعه إلى الركود.

تفاقم معاناة البنوك

ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة أيضا إلى تفاقم معاناة البنوك المثقلة بالقروض العقارية التجارية السيئة، والتي سيكون من الصعب إعادة تمويلها بأسعار فائدة أعلى.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة القياسي، والذي يبلغ الآن حوالي 5.4%.

. في ديسمبر/كانون الأول 2023، قال جميع صناع السياسة التسعة عشر الذين شاركوا في مناقشات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، باستثناء اثنين، إنهم يتوقعون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام. (يحق لاثني عشر من هؤلاء التسعة عشر التصويت على سياسات الأسعار كل عام).

ومع ذلك، تسارع النمو الاقتصادي منذ ذلك الحين. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، توسع الاقتصاد بمعدل سنوي قوي غير متوقع بلغ 3.3%. كما أفادت الدراسات الاستقصائية للمصنعين ومقدمي الخدمات، مثل تجار التجزئة والبنوك وشركات الشحن، أن الأعمال التجارية انتعشت الشهر الماضي.

ما هو الخطر الأكبر؟

وبشكل إجمالي، تشير أحدث التقارير إلى أن الاقتصاد ربما لا يتجه نحو الهبوط الناعم، بل إلى ما يسميه بعض الاقتصاديين “لا هبوط”. وهم يقصدون بذلك سيناريو يظل فيه الاقتصاد قويا ويشكل التضخم تهديدا مستمرا، ومن المحتمل أن يظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي ظل هذا السيناريو، سيشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه مضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي إنه بينما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرى استمرار “النمو القوي”، فإن الاقتصاد القوي يهدد برفع التضخم.

وقال باول: “أعتقد أن هذا خطر.. أن يتسارع التضخم، أعتقد أن الخطر الأكبر هو أن يستقر عند مستوى أعلى بكثير من 2%، ولهذا السبب نبقي خياراتنا مفتوحة هنا ولماذا لا نتعجل”.

وقد أوضح مسؤولون آخرون هذا الأسبوع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول الموازنة بين مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع التضخم مرة أخرى، وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة جدا لفترة طويلة جدا، مما قد يؤدي إلى الركود.

وأشار بعض المحللين إلى دلائل تشير إلى أن الاقتصاد أصبح أكثر إنتاجية أو كفاءة، مما يسمح له بالنمو بشكل أسرع دون زيادة التضخم بالضرورة. ومع ذلك، من الصعب قياس بيانات الإنتاجية، وأي تحسن ذي معنى لن يصبح بالضرورة واضحا لسنوات.

إذا كان الأمر كذلك، فإن هذا قد لا يؤدي إلى تأخير تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يؤدي إلى عدد أقل منها.

ولا يزال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يقولون إنهم يخططون لخفض أسعار الفائدة ربما 3 مرات هذا العام، أي أقل من الخمسة أو الستة التي يتوقعها بعض محللي السوق.