التشكيل الوزاري الجديد في مصر.. تغيير 15 وزيرا والإبقاء على 7

بعد استقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المكلف، على التشكيل الوزاري الجديد، تؤدي الحكومة الجديدة في مصر، الأربعاء، حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية.

وشهد التشكيل الوزاري الجديد المتوقع، استحداث ودمج وزارات جديدة، واشتمل على تغيير 15 وزيرا، والإبقاء على 7 وزراء، ودمج عدد من الوزارات، بالإضافة إلى ترقية عدد كبير من نواب الوزراء، لمنصب الوزير، حسب تقارير لوسائل إعلام محلية.

رحيل أقدم 5 وزراء في التشكيل الوزاري الجديد

كما يتوقع في التشكيل الوزاري الجديد، أن يرحل أقدم 5 وزراء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ووزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، ووزير الخارجية، سامح شكري، والدكتور طارق الملا، وزير البترول، واللواء الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، حسب وسائل إعلام محلية.

تجديد الثقة في 7 وزراء من الحكومة السابقة

وقالت وسائل الإعلام المصرية، إن القيادة السياسية، جددت الثقة في عدد من الوزراء، على رأسهم فريق أول، محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهاني سويلم، وزير الري، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والذي تم اختياره كنائب لرئيس الوزراء، وضم جزء من وزارة الصناعة لوزارته.

أبرز الوزراء الجدد في التشكيل الجديد

ووفقا لتسريبات عن بعض الأسماء، في التشكيل الوزاري الجديد، نشرتها وسائل إعلام مصرية، يتولى الدكتور شريف فاروق، منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، فى الحكومة الجديدة خلفا للواء الدكتور علي المصيلحي.

ويمتلك الدكتور شريف فاروق، خبرة تصل إلى 30 عاما في العمل العام، والحكومي، وكان أبرز المناصب التي تقلدها هو رئيس الهيئة القومية للبريد.

ومن ضمن الأسماء المرشحة في التشكيل الوزاري الجديد، الدكتور أسامة الأزهري، والذي يتقلد منصب وزير الأوقاف، خلفا للدكتور محمد مختار جمعة، والذي تولى المنصب منذ يوليو 2013.

والدكتور أسامة الأزهري، هو أحد علماء الأزهر الشريف، كما أنه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية.

كوجك للمالية وعبد العاطي للخارجية والخطيب للاستثمار

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن التشكيل الوزاري الجديد، يضم أحمد كوچك، وزيرا للمالية، خلفا للدكتور محمد معيط.

وشغل كوجوك، العديد من المناصب في مؤسسات دولية، ومنذ عام 2016 يعمل كنائب لوزير المالية للسياسات المالية.

ومن ضمن الأسماء المرشحة، السفير بدر عبد العاطي، الذي سيتولى منصب وزير الخارجية مع ضم وزارة الهجرة لها، وذلك خلفا للسفير سامح شكري.

فيما يتولى المستشار محمود فوزي، حقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحسن الخطيب، منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم احتيار عدنان الفنجري، وزيرا للعدل، وسامح الحفني وزيرا للطيران.

مرسي للتضامن والشربيني للإسكان وعبد اللطيف للتعليم

وتشير الترشيحات التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، إلى تولى الدكتورة مايا مرسي، منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، خلفا للدكتورة نيفين القباج التي تولت المنصب في عام 2018.

وتشغل الدكتورة مايا مرسي، حاليا منصب رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر.

ومن بين الأسماء المرشحة في التشكيل الوزاري الجديد في مصر، يبرز اسم المهندس شريف الشربيني، والذي يتولى حقيبة الإسكان والتعمير، خلفا للدكتور عاصم الجزار.

والدكتور شريف الشربيني، تولى رئاسة عدد من أجهزة المدن من بينها مدينة 6 أكتوبر، والشروق، والقاهرة الجديدة، وجهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن بين الأسماء الجديدة في التشكيل الوزاري الجديد، الدكتور محمد عبداللطيف، وزيرا للتربية والتعليم، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وأحمد هنو وزيرًا للثقافة.