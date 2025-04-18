هل تنجح مفاوضات الأسابيع القادمة في إنهاء الحرب التجارية بين أمريكا والصين؟

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال جارية وتشهد تقدماً ملحوظاً، وذلك في ظل التصعيد المتبادل بين أكبر اقتصادين في العالم.

ترامب: مفاوضات جيدة مع بكين

قال ترامب للصحافيين إن المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين لم تنته بعد، مشيرًا إلى أنها تسير في اتجاه إيجابي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وأوضح قائلًا: “أعتقد أننا أجرينا بعض المفاوضات الجيدة مع الصين، ومع ذلك لا يزال لدينا بعض المفاوضات الجيدة جداً”، مضيفًا بثقة: “أعتقد أننا سنعقد صفقة مع الصين، وسنعقد صفقات مع الجميع”.

المستهلك الأمريكي.. ورقة ضغط قوية

أكدت ترامب أن شركاء التجارة الخارجية للولايات المتحدة سيضطرون في النهاية إلى عقد اتفاقيات تصب في مصلحة واشنطن. مضيفاً: “لدينا شيء لا يمتلكه أي أحد آخر، وهو المستهلك الأمريكي”، في إشارة إلى حجم السوق الأمريكية كعامل جذب وضغط في آن واحد خلال المفاوضات التجارية.

تصعيد جمركي

وكان ترامب قد أعلن، في 2 أبريل الماضي، عن فرض رسوم جمركية على السلع من 185 دولة ومنطقة، باستثناء روسيا، ودخلت هذه الرسوم العامة بنسبة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما الرسوم الفردية (الخاصة بكل دولة) فرضت اعتبارًا من 9 أبريل.

كما فرضت الإدارة الأمريكية رسوما بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة بدءًا من 3 أبريل.

وفي 9 أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق الرسوم الجمركية الإضافية لمدة 90 يوماً ضد الدول التي أبدت استعداداً للتفاوض، على أن تخضع سلع هذه الدول لرسوم نسبتها 10%.

وفي الوقت نفسه، رفع ترامب الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 125%، كما تم فرض تعريفات بنسبة 20% على بعض الواردات من كندا والصين والمكسيك، مبررة القرار بما وصفته بـ”الجهود غير الكافية” من حكومات هذه الدول في مكافحة تهريب مادة “الفنتانيل” المخدرة إلى الأراضي الأميركية، وهي مادة تشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة في الولايات المتحدة.