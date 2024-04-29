التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند على أعتاب 100 مليار دولار

من المتوقع أن تتجاوز دولة الإمارات العربية المتحدة والهند هدف التجارة غير النفطية البالغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع اعتبار زيادة روابط الطيران بين البلدين حافزا محتملا.

أفادت وكالة أنباء برس ترست الهندية المملوكة للحكومة الهندية نقلا عن مدير مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة أحمد الجنيبي أن التجارة الثنائية زادت بنسبة 15% منذ تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مايو/أيار 2022.

حجم التجارة بين الإمارات والهند

وارتفعت التجارة بين الإمارات والهند من 73 مليار دولار إلى 84 مليار دولار بين عامي 2021 و2023.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة الخليجية في الهند إلى 3.3 مليار دولار العام الماضي.

وقال الجنيبي إن الشراكات في مجالات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التعليمية والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا النظيفة من المرجح أن تدفع المرحلة التالية من قصة النمو المشترك بين الإمارات والهند.

تحسين روابط النقل الجوي

وقال المسؤول إن هناك إمكانات كبيرة لتحسين روابط النقل الجوي والشحن الجوي بين البلدين، مشيرا إلى الترتيبات الثنائية المنخفضة نسبياً لسعة المقاعد بين الإمارات وشركات الطيران الهندية.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لتقاسم المقاعد حاليا 134 ألف مسافر أسبوعيا وسعة الشحن 4000 طن أسبوعيا.

وتوقع الجنيبي أن تتمكن شركات الطيران الإماراتية والهندية من الاستفادة الكاملة من الشراكة الاستراتيجية التي تطورت منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الأوروبية.