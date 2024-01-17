التعاون التكنولوجي في التجارة العالمية يطلق العنان لتريليونات الدولارات

يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي، والإمارات العربية المتحدة، المنتدى الأول للتكنولوجيا التجارية في فبراير 2024 في أبوظبي، إلى جانب الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.

أكدت مبادرة TradeTech العالمية أنه يمكن للتكنولوجيات الناشئة أن تجعل التجارة أرخص، وأسرع، وأكثر نظافة، وعدالة، ولكنها تحتاج إلى تنظيم داعم، ورؤية للاستخدام التعاوني لإطلاق العنان للتريليونات في التجارة.

التعاون التكنولوجي في التجارة العالمية

وأصدرت مبادرة TradeTech العالمية، وهي مشروع مشترك بين المنتدى الاقتصادي العالمي، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، تقريرًا بعنوان TradeTech: تحفيز الابتكار، يحدد الخطوات اللازمة لغرس وزراعة وحصاد التحسينات التي تدعم التكنولوجيا في التجارة العالمية.

ويستكشف التقرير، الإمكانات التحويلية للتقنيات المبتكرة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأتمتة، وإنترنت الأشياء، في إحداث ثورة في التجارة العالمية.

ويشير إلى النمو السريع للذكاء الاصطناعي، والاستشعار في كل مكان، والدفاتر الموزعة لإدارة التدفقات المادية والرقمية والمالية المعقدة.

كما أن الشراكة النشطة بين المصدرين والمستوردين، ومشغلي الخدمات اللوجستية، ومبتكري التكنولوجيا، وصانعي السياسات، ستعمل على تسريع التحول العالمي إلى النماذج الجديدة.

وقال بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الاستفادة من التكنولوجيا في التجارة العالمية لديها القدرة على تحرير تريليونات الدولارات من النمو.

وأضاف، أن تعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة في التجارة العالمية سوف يسرع بشكل كبير من سرعة تحقيق الاستفادة.

الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة

ويستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي، والإمارات العربية المتحدة المنتدى الأول للتكنولوجيا التجارية في فبراير 2024 في أبوظبي، إلى جانب الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.

وقال الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ورئيس المؤتمر المقبل: “إن حاجة العالم إلى النمو والتنمية المستدامين تتطلب منا أن نكون طموحين في استخدام التكنولوجيا للتغلب على قيود التجارة اليوم”.

وأضاف الزيودي: “من خلال النشر الذكي للتكنولوجيا لجعل التجارة الدولية أكثر بساطة وأرخص وأكثر شفافية، يمكننا رفع طموحات الحكومات لخفض الفقر وتعزيز النمو وتحسين الاستدامة”.

ويطرح التقرير عملية من 3 مراحل لنشر التكنولوجيا الحالية، والمستقبلية، في كل من الاقتصادات المتقدمة، والنامية.

ويشمل ذلك مواءمة الحوافز، والاستفادة من الحاضنات، والبيئات التجريبية التنظيمية، لمساعدة التكنولوجيات على التوسع في بيئة المعايير الصعبة للتجارة الدولية.