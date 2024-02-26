عندما تفلس شركات السمسرة.. ما مصير البيانات الحساسة للمستخدمين؟

التطبيقات التي نستخدمها على هواتفنا المحمولة تقوم بجمع البيانات الحساسة عن مواقع المستخدمين، ثم تعيد بيعها إلى شركات سمسرة أخرى في سوق ضخمة يقدر حجمها بنحو 19 مليار دولار.

لكن ماذا يحدث بعد تفكيك شركات السمسرة أو انهيارها؟ لن يؤدي هذا إلى تدمير البيانات الحساسة للمستخدمين، بل بيعها إلى من يدفع أعلى سعر، بحسب تقرير The Markup.

جمع البيانات يكشف معلومات حساسة عن الجميع

إن المعلومات الواردة من تطبيقات الهاتف المحمول، وشبكات الإعلان ترسم صورة غنية بالتفاصيل، والبيانات الحساسة الأنشطة التي تتم على الإنترنت لمليارات من الأجهزة.

وقال تقرير حديث لمجتمع الاستخبارات الأمريكي، إن البيانات الحساسة التي تم جمعها بواسطة التقنيات الاستهلاكية تكشف معلومات حساسة عن الجميع.

وحددت صحيفة وول ستريت جورنال، شبكة من الوسطاء، والتبادلات الإعلانية التي كانت بياناتها تتدفق من التطبيقات إلى وزارة الدفاع الأمريكية، ووكالات الاستخبارات من خلال شركة تدعى Near Intelligence.

وكانت شركة Near Intelligence، ومقرها الهند، ولديها مكاتب في الولايات المتحدة، وفرنسا، تحصل حتى وقت سابق من هذا العام على البيانات الحساسة من وسطاء، وشبكات إعلانية أخرى.

وكالات الاستخبارات الأمريكية تشترى البيانات الحساسة

وكان لديها عدة عقود مع مقاولين حكوميين كانوا يقومون بعد ذلك بتمرير تلك البيانات الحساسة إلى وكالات الاستخبارات الأمريكية، والقيادات العسكرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، والوثائق التي استعرضتها الصحيفة.

وقال الأشخاص إن شركة Near كانت تحصل خلسة على بيانات من العديد من التبادلات الإعلانية، وزعمت أن لديها بيانات حول أكثر من مليار جهاز.

ماذا يفعل السماسرة بالبيانات الحساسة عند الإفلاس؟

لطالما تفاخرت شركة “نير” بأنها الأكبر في مجال تجميع بيانات المواقع في العالم، وكانت تمتلك بيانات 1.6 مليار شخص عبر 44 بلدا في عام 2021، وقدرت قيمتها بمليار دولار عند طرحها للاكتتاب العام في 2022.

لكن حين أعلنت شركة السمسرة إفلاسها مع بداية 2023، تسابقت مختلف الجهات على شراء مخزونها الضخم من البيانات الحساسة، سواء من الشركات، أو جماعات الضغط السياسي، أو الجامعات، أو متاجر التجزئة، أو الوكالات الحكومية، أو غيرها، بحسب وول ستريت جورنال.

وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بشركة Near، يمكن نقل جميع البيانات التي جمعوها إلى المالكين الجدد.. تحت عنوان “مع من تشارك بياناتي الشخصية؟”.

وهذا النوع من البنود شائع في سياسات الخصوصية، وهو جزء منتظم من الشركات التي يتم شراؤها وبيعها.. حيث يصبح الأمر معقدًا عندما تمتلك الشركة التي يتم بيعها بيانات تحتوي على معلومات حساسة.

ولا يوجد لدى الولايات المتحدة قانون وطني شامل للخصوصية، وبالتالي لا يوجد حظر صريح على جمع مثل هذه البيانات، وإعادة بيعها إلى كيانات القطاع الخاص، أو العام.

وفي حين أن مثل هذه العقود الخاصة بالمعلومات المتاحة تجاريًا تكون عمومًا غير سرية ولا تتطلب أي سلطة خاصة، فإن استخدامها من قبل الوكالات الأمريكية لأغراض الأمن القومي كان حتى وقت قريب سرًا.

حماية المستهلك حصرا للمواطنين الأمريكيين

حماية المستهلك تقتصر حاليا على المواطنين الأمريكيين فحسب، والفضل يعود إلى عضو مجلس الشيوخ رون وايدن، الذي طالب لجنة التجارة الفيدرالية الأسبوع الماضي بالتدخل في إجراءات إفلاس شركة نير لحماية بيانات المستهلكين الأمريكيين.

كما حث خطاب وايدن لجنة التجارة الفيدرالية على “التدخل في إجراءات إفلاس شركة Near لضمان تدمير جميع بيانات الموقع والجهاز التي تحتفظ بها شركة Near حول الأمريكيين على الفور وعدم بيعها، إلى وسيط بيانات آخر”.

واتخذت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مثل هذا الإجراء في عام 2010 لمنع استخدام البيانات الشخصية للمشترك لمدة 11 عامًا أثناء إجراءات إفلاس إحدى شركات تجميع البيانات.

وطلبت الوكالة تدمير البيانات لمنع إساءة استخدامها.