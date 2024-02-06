التزييف العميق يزلزل رئيس البنك المركزي الأطول خدمة في العالم

استهدف محافظ البنك المركزي الروماني -الأطول خدمة في العالم، موغور إيساريسكو، مقطع فيديو مزيف يصوره على أنه يروج لاستثمارات احتيالية.

هذه الحادثة تسلط الضوء على مجموعة كبيرة من المعلومات المضللة المصممة لتقويض مصداقية المؤسسات الرئيسية.

تحذير البنك المركزي الروماني

وقد قلد مقطع الفيديو، مقاطع أخرى مزيفة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك فيديو استهدف رئيس الوزراء مارسيل سيولاكو، سعيًا لدعم الاستثمارات المالية الكاذبة.

وأصدر البنك الوطني الروماني تحذيرًا، مذكّرًا المواطنين بأنه لا إيساريسكو ولا البنك المركزي يقدمان توصيات استثمارية.

ويستخدم الفيديو صورة وصوت محافظ البنك المركزي – أحد المسؤولين الأكثر ثقة في رومانيا – للترويج لاستثمارات الأسهم، ويقدم للمشاهدين رابطًا إلى منصة احتيالية.

زيادة الاهتمام بالاستثمار في رومانيا

وقال المتحدث باسم البنك المركزي دان سوسيو: “نحن قلقون للغاية بشأن الارتفاع الكبير في هذا النوع من محاولات الاحتيال، ونحث الناس على توخي الحذر الشديد في كل معاملة يقومون بها”.

وتتزامن مقاطع الفيديو مع زيادة الاهتمام باستثمارات الأسهم في رومانيا، مدفوعًا بأكبر طرح عام أولي في تاريخ البلاد العام الماضي، بالإضافة إلى العوائد الأعلى من المتوسط التي تقدمها بورصة بوخارست.

وقد استغل مجرمو الإنترنت هذا الاتجاه السائد في دولة تقترب من أدنى مرتبة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالوساطة المالية.

توقعات بهجمات مكثفة للقراصنة

وحذر خبراء الأمن السيبراني، من أن الهجمات ستتكثف هذا العام، حيث من المقرر إجراء أربع جولات من الانتخابات – البرلمانية والرئاسية وانتخابات الاتحاد الأوروبي والانتخابات المحلية – هذا العام في رومانيا، المتاخمة لأوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وتم تعيين إيساريسكو لأول مرة للإشراف على السياسة النقدية في رومانيا في عام 1990.

وتنتهي فترة ولاية صانع السياسات الحالية هذا العام – وقد أشار سيولاكو بالفعل إلى دعمه لفترة أخرى.

واضطر رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إلى تغيير بطاقة هويته بعد أن سرق قراصنة نسخة منها ونشروها على شبكة الإنترنت المظلمة بعد هجوم على البرلمان الروماني.

وقال سيولاكو إن الهجوم مرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية.