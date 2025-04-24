البنك الدولي يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

توقع البنك الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنًا في النمو الاقتصادي خلال عام 2025، بعد تباطؤ ملحوظ في العام السابق، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وفي تقريره الاقتصادي الصادر يوم الأربعاء، قدّر البنك أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 2.6% في عام 2025، ليرتفع إلى 3.7% في 2026، بعد أن سجل 1.9% فقط العام الماضي نتيجة تداعيات الصراع في غزة ولبنان.

مخاطر عالمية تهدد التعافي

ورغم التوقعات الإيجابية، أشار البنك الدولي إلى أن الأوضاع لا تزال غامضة، حيث تشمل أبرز المخاطر المحتملة: تصاعد النزاعات التجارية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار النفط. كما خفض البنك توقعاته للنمو لعام 2025 بمقدار 1.3 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أكتوبر الماضي، في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

نمو تدريجي في اقتصادات الخليج رغم تقلبات أسعار النفط

أفاد البنك الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة لتحقيق نمو بنسبة 3.2% خلال عام 2025، على أن ترتفع إلى 4.5% في 2026، مدفوعة بخطط “أوبك+” لزيادة تدريجية في إنتاج النفط بين أبريل 2025 وسبتمبر 2026.

وتفصيلا، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8% في عام 2025، ليرتفع إلى 4.5% في العام التالي، رغم تراجع التوقعات مقارنة بالتقديرات السابقة. أما الإمارات، فستقود وتيرة النمو الخليجي بمعدل 4.6% في 2025 و4.9% في 2026، مستفيدة من سياسات التنويع الاقتصادي النشطة.

وأشار التقرير إلى أن التباين في نسب النمو بين دول الخليج يعكس اختلاف السياسات المتعلقة بالإنتاج النفطي واستراتيجيات التنمية الاقتصادية.

الدول المستوردة للنفط.. تحسن تدريجي ونمو مستقر

في المقابل، توقع البنك الدولي أن تحقق الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا معتدلًا بنسبة 3.4% في 2025، يرتفع إلى 3.7% في 2026، بفضل تحسن الطلب المحلي واستقرار أسعار السلع الأساسية.

وفي مصر، يُتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، بدعم من تراجع معدلات التضخم وتعافي الاستهلاك المحلي.

أما في المغرب وتونس، فسيُساهم انتعاش القطاع الزراعي في تعزيز النمو ليبلغ 3.4% و1.9% على التوالي خلال عام 2025.

صراعات سياسية تُهدد الاستقرار الاقتصادي

حذر البنك الدولي من أن الصراعات المستمرة في غزة ولبنان لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام تعافي المنطقة. وقد سجل الاقتصاد الفلسطيني تراجعًا حادًا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 83%، وفي الضفة الغربية بنسبة 17%، مما أدى إلى انكماش حصة غزة الاقتصادية إلى 3.3% بحلول نهاية 2024، مقارنة بـ 17% قبل اندلاع النزاع.

وفي لبنان، وعلى الرغم من انتخاب حكومة إصلاحية أنهت عامين من الجمود السياسي، فإن الاقتصاد لا يزال يعاني. وقدر البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بنسبة 40% منذ عام 2019، في ظل استمرار الأزمات المتعددة.

تحديات متعددة ومسارات مختلفة

أكد البنك الدولي أن الدول المصدّرة والمستوردة للنفط تواجه تحديات مشتركة، لكن مساراتها الاقتصادية تختلف باختلاف سياساتها الداخلية وهيكل اقتصاداتها.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يمثل عبئًا على الصادرات المالية للدول المنتجة، لكنه قد يوفر هامشًا إيجابيًا للدول المستوردة عبر تخفيف كلفة الواردات.