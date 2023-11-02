البابا فرنسيس يحضر مؤتمر كوب 28 في دبي

سيحضر البابا فرنسيس مؤتمر المناخ COP28 المقرر إقامته في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.. وفقاُ لـ وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتطلع العالم بالكثير من الأمل والتفاؤل إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

نسبة حضور البابا فرنسيس تصل إلى 90%

وكان الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان قال لرويترز منتصف الشهر الماضي إن البابا يريد الذهاب إلى دبي ونسبة حضوره تصل إلى 90 بالمئة.

وعادة ما يحضر رؤساء الدول الجلسات الافتتاحية للمؤتمرات فقط ويلقون بكلمات رئيسية، حيث تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية الاجتماعين الأخيرين في مدينة شرم الشيخ بمصر، العام الماضي وغلاسكو باسكتلندا في عام 2021، وهذه المؤتمرات تعد أيضا مناسبات لعقد اجتماعات ثنائية.

وجعل البابا فرنسيس (86 عاما) حماية البيئة إحدى السمات المميزة لبابويته والتقى بداية الشهر الماضي برئيس منظمة كوب 28 سلطان الجابر، وفقاً لرويترز.

وفي وثيقة رئيسية في 4 أكتوبر، ناشد فرنسيس منكري تغير المناخ والسياسيين المتباطئين لتغيير رأيهم، قائلا إنهم لا يستطيعون التستر على القضايا البشرية أو السخرية من العلم بينما الكوكب “ربما يقترب من نقطة الانهيار”.