صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4%.. ماذا تتضمن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض؟

توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، في مصر، الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر) بنسبة 4% في العام المالي الحالي 2024 /2025.

وأضافت هولار، في تصريحات للصحفيين، أن الصندوق يتوقع أن تتحسن بعض مؤشرات الاقتصاد المصري الأخري، مثل انخفاض التضخم إلى أقل من 15% في العام المالي الحالي، والذي ينتهى في 30 يونيو المقبل.

صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق

ويمكن للحكومة المصرية الآن، سحب 820 مليون دولار من برنامج قرضها من صندوق النقد، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، ومدته 46 شهرا، وذلك بعد أن قال صندوق النقد، الاثنين، إنه أكمل المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الصندوق لإصلاح الاقتصاد المصري، مع الحكومة المصرية.

ووقعت الحكومة المصرية، مع صندوق النقد، اتفاقية قرض مرتبطة ببرنامج لإصلاح الاقتصاد المصري، قيمته 3 مليارات دولار، في ديسمبر 2022، قبل توسيعه في مارس الماضي، إلي 8 مليارات دولار، عقب أزمة اقتصادية حادة نتجت عن تضاعف الديون الخارجية، ما وأدي تراجع قيمة الجنيه المصري بنسب كبيرة، ونقص حاد في العملات الأجنبية، ووصول التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ نسبة 40% العام الماضي.

شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

وقال أحمد كجوك، وزير المالية المصري أحمد كجوك، الثلاثاء، إن موافقة صندوق النقد، على المراجعة الثالثة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، المرتبط بقرض الصندوق، يعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ونجاحا في تنفيذ خطوات الإصلاح المالي.

وتوقع وزير المالية المصري، في بيان، صرف صندوق النقد، للشريحة الثالثة من القرض، البالغة قيمتها 820 مليون دولار، خلال أيام.

تعزيز الإيرادات الضريبية أولوية في المراجعة الرابعة

كشفت هولار، أن زيادة الإيرادات الضريبية، من أولويات الإصلاح المالي للاقتصاد المصري، في المراجعة الرابعة لبرنامج قرض الصندوق، مع الحكومة المصرية، حسب رويترز.

وأوضحت، أن الحكومة المصرية، تحتاج إلى زيادة الإيرادات الضريبية، للإنفاق على احتياجاتها الضرورية.

وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، قد كشفت في أبريل الماضي، إن مراجعات برنامج قرض الصندوق، مع مصر، سوف يتم إجرائها كل 6 أشهر، لتستمر حتى خريف 2026، وأن قيمة باقي شرائح قرض الصندوق تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.

متى تحصل مصر على تمويل التحول المناخي؟

وأكدت هولار، أن صندوق النقد، سوف يواصل التفاوض الخاص مع الحكومة المصرية، على موعد حصول تمويل التحول المناخي من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد، خلال الخريف المقبل.

وكان الدكتور مصطفي، مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قد كشف في مارس الماضي، أن الحكومة المصرية، تسعى للحصول على تمويل التحول المناخين والبالغة قيمته 1.2 مليار دولار، من صندوق المرونة والاستدامة.