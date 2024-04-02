فريق التحرير by فريق التحرير

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الاقتصاد المصري.. ماذا حدث خلال 3 شهور؟

شهد نمو الاقتصاد المصري، تباطؤا خلال الربع الثاني من العام المالي، مع ارتفاع الدين الخارجي.

فريق التحرير by فريق التحرير
الاقتصاد المصري.. ماذا حدث خلال 3 شهور؟
الاقتصاد المصري.. ماذا حدث خلال 3 شهور؟

سجل نمو الاقتصاد المصري (الناتج المحلي الإجمالي)، تباطؤا إلى 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2023/ 2024، وذلك انخفاضا من 2.65% خلال الربع الأول من العام المالي، و3.9% على أساس سنوي، وفقا لبيانات وزارة التخطيط المصرية، والتي نقلتها مواقع محلية.

وكانت توقعات الحكومة، تشير إلى تسجيل الاقتصاد المصري (الناتج المحلي الإجمالي)، نموا بنسبة 3.5% في العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو 2024، وهو ما يتماشى مع توقعات وكالة ستاندرد أند بورز، والبنك الدولي.

توقعات نمو الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري.. ماذا حدث خلال 3 شهور؟

بينما كان صندوق النقد الدولي أقل تفاؤلا، إذ توقع أن يسجل الاقتصاد المصري، نموا بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.

والعام المالي في مصر يبدأ من أول يوليو من كل عام.

ارتفاع الدين الخارجي

الاقتصاد المصري.. ماذا حدث خلال 3 شهور؟

وكشفت وزارة التخطيط المصرية ارتفاع الدين الخارجي للدولة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنحو 3.5 مليار دولار ليصل إلى ما يقرب من 168 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيتراجع قريبا، إذ تشمل قيمة صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، نحو 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي، والتي من المقرر شطبها من سجل الديون، وتحويلها إلى استثمارات في القطاع العقاري وغيره.

دعم الاتحاد الأوروبي لمصر واحتياطي النقد الأجنبي

الاقتصاد المصري.. ماذا حدث خلال 3 شهور؟

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى صرف مليار يورو تمثل الدفعة الأولى من القروض الميسرة بقيمة إجمالية 5 مليارات يورو التي تعهد بها الاتحاد لمصر، ضمن حزمة الدعم البالغة بقيمة 7.4 مليار يورو، وذلك قبل حلول فصل الصيف، وفق تصريحات قالها سفير الاتحاد الأوروبي إلى مصر كريستيان برجر.

ومن المتوقع أن يسرع الاتحاد الأوروبي تسليم الدفعة الأولى من خلال تطبيق آلية تمويل عاجل “لضمان وصول أول مساهمة كبيرة” إلى البلاد قبل نهاية عام 2024.

ومن المرتقب أن يعلن البنك المركزي المصري، عن احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر مارس هذا الأسبوع. بعد 19 شهرا متتاليا من الزيادات الطفيفة، سنتابع كيف تأثرت الاحتياطيات الأجنبية بالتدفقات الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وعودة سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي الرسمي بعد التعويم، والمبالغ التي جرى توجيهها للإفراج عن البضائع العالقة في الموانئ وخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...