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الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 5.2% في 2023

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال كلمة القاها في منتدى دافوس المقام حالياً أن اقتصاد بلاده حقق نمواً بنحو 5.2% في 2023

فريق التحرير by فريق التحرير
الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 5.2% في 2023

كشف رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الثلاثاء خلال تواجده في منتدى دافوس أن اقتصاد بلاده سجّل نمواً نسبته حوالى 5.2% في 2023.

وقال لي “انتعش الاقتصاد الصيني بالمجمل وتحسّن العام الماضي.. يتوقع بأن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي لدينا حوالى 5.2%، أعلى من الهدف البالغ حوالي 5% الذي حددناه مطلع العام الماضي”.

وأضاف “بغض النظر عن الكيفية التي يتغيّر فيها الوضع العالمي، ستلتزم الصين بسياستها الوطنية الأساسية القائمة على الانفتاح على العالم.. أبواب الانفتاح ستتسّع أكثر فأكثر.. اختيار السوق الصيني ليس مخاطرة بل فرصة”.

وجدد لي تعهده بتحسين بيئة عمل الشركات الأجنبية في الصين، بما في ذلك تخفيض “القائمة السلبية” للاستثمار الأجنبي، وإزالة القيود المفروضة على دخول قطاع التصنيع، وضمان معاملة أكثر إنصافاً للشركات الأجنبية. وقال: “فيما يخص مخاوف بعض الشركات متعددة الجنسية بشأن قضايا مثل تدفق البيانات عبر الحدود والمشاركة في المشتريات الحكومية، فإننا نعمل على صياغة السياسات المرتبطة بها”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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