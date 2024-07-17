صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2024

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، بسبب تخفيضات إنتاج النفط المستمرة من قبل تحالف “أوبك+”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، الآن أن يبلغ نمو الاقتصاد السعودي، في عام 2024 نحو 1.7% فقط، أي بنحو 0.9 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي، البالغة 2.6%.

توقعات نمو الاقتصاد السعودي 2025

ومن المتوقع أن تمتد آثار تخفيضات إنتاج النفط المستمرة من قبل تحالف “أوبك+” على الاقتصاد السعودي، إلى العام المقبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 4.7% في عام 2025، وهو تعديل هبوطي قدره 1.3 نقطة مئوية عن توقعات أبريل الماضي.

وأصبح الاقتصاد السعودي، أقل اعتماداً على النفط، مع تنفيذ رؤية “المملكة 2030″، والتي تم الإعلان عنها في أبريل عام 2016.

وفي وقت سابق من العام، كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، أن الإيرادات غير النفطية، بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبلغت قيمة الاقتصاد غير النفطي للبلاد 1.7 تريليون ريال سعودي (حوالي 453 مليار دولار أمريكي) بالأسعار الثابتة، مدفوعًا بالنمو المطرد في الصادرات، والاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي.

استثمارات القطاع الخاص في السعودية

وفي العام الماضي، توسعت استثمارات القطاع الخاص في المملكة بنسبة 57%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 959 مليار ريال سعودي (254 مليار دولار)، في حين نمت صادرات الفنون والترفيه، والخدمات الحقيقية، بنسبة ثلاثية تصل إلى 106% و319% على التوالي، مما يعكس تحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة، والترفيه، حسب البيانات الرسمية.

وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الأغذية نموا بنسبة 77%، ونمت خدمات النقل والتخزين بنسبة 29%، وسجلت الصحة والتعليم نموا بنسبة 10.8%، والتجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 7%، في حين ارتفع قطاع النقل والاتصالات بنسبة 3.7%.

توقعات صندوق النقد لنمو اقتصادات الشرق الأوسط

في شهر أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، وانخفاض إنتاج النفط مما يزيد من التحديات الحالية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الديون والاقتراض.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.7%، مقارنة 3.4% في توقعاته الإقليمية لشهر أكتوبر الماضي، ومع ذلك، فإن ذلك سيمثل نموًا بنسبة 1.9%، عند مقارنته بالنمو عام 2023.