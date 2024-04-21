كيف واجه الاقتصاد السعودي الصدمات الخارجية؟

في تطور استثنائي للدور السعودي على الساحة الدولية، ترأست المملكة “لجنة الشؤون النقدية والمالية” التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي تعتبر أهم لجنة اقتصادية ومالية في العالم.

تعكس رئاسة المملكة لـ”لجنة الشؤون النقدية والمالية” في صندوق النقد الدولي التزامها القوي بالتعاون الدولي ودعم الاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي، وذلك وفقًا لتصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور.

و علق الدكتور جهاد أزعور، خلال لقاء تلفزيوني على قناة الإخبارية، على ذلك، بأنهم يعولون على ذلك، خاصة بعد أن ترأست المملكة مجموعة العشرين لمدة ثلاث سنوات، والآن عادت لتتولى رئاسة أهم لجنة اقتصادية ومالية في العالم، مشيرا إلى تقلبات الاقتصاد العالمي التي نشهدها، مما يستدعي التفكير في الإجراءات الضرورية لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي على المستوى العالمي، وذلك ليس فقط من خلال تحقيق الاستقرار بل أيضًا من خلال التعاون في مواجهة التحديات التي تواجهها اقتصادات الدول النامية والدول ذات الدخل المحدود، مما يؤكد على أهمية الدور السعودي في هذا السياق.



كما تحدث أزعور، عن نجاح الاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الخارجية على مدى السنوات الأخيرة، ولا سيما القطاع غير النفطي، استطاع تجاوز التحديات المتعددة بداية من جائحة كورونا وصولاً إلى الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة في المنطقة.

و أشار، أن القطاع غير النفطي تميز بثبات نموه المطرد، حيث أصبح دافعًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي لعامي 2023 و 2024. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعزز رفع مستوى الإنتاج المتوقع للنفط إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يعكس الجهود المستمرة في الإصلاحات والاستثمارات لتعزيز القطاع غير النفطي.

مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي – د. جهاد أزعور: المملكة عبر رئاستها لـ" للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية" التابعة لصندوق النقد الدولي تترأس أهم لجنة اقتصادية ومالية في العالم#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/EkbeRXIO3F — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 21, 2024



