تنبؤات الركود.. هل أفلت الاقتصاد الأمريكي من السقوط في الفخ؟

يبدو أن هذا العام سيكون أفضل بكثير إلى الاقتصاد الأمريكي مما توقعه اقتصاديو الأعمال قبل بضعة أشهر فقط، وفقا لمسح جديد.

ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي، سينمو بنسبة 2.2% هذا العام بعد تعديل التضخم، وفقا للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، وهذا أعلى من نسبة 1.3% التي توقعها الاقتصاديون من الجامعات، وشركات الاستثمار، في الاستطلاع السابق للجمعية، والذي أجري في نوفمبر الماضي.

أحدث إشارة على قوة الاقتصاد الأمريكي

هذا الاستطلاع هو أحدث إشارة على قوة الاقتصاد الأمريكي الذي انتقدته التنبؤات بالركود.

كان من المفترض أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى السيطرة على التضخم إلى تباطؤ الاقتصاد، كما كان يعتقد. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى كبح الاقتصاد، مثل جعل فواتير الرهن العقاري وبطاقات الائتمان أكثر تكلفة، على أمل الحد من تضخم الوقود.

أسباب التوقعات المتفائلة

ولكن حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة للغاية، ظل سوق العمل، وإنفاق الأسر الأمريكية، مرنين بشكل ملحوظ.، وهذا بدوره أدى إلى زيادة التوقعات في المستقبل.

وقالت إلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في مورغان ستانلي، ورئيسة NABE، إن هناك مجموعة واسعة من العوامل وراء زيادة توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2024، بما في ذلك الإنفاق من قبل كل من الحكومة والأسر.

كما زاد الاقتصاديون تقديراتهم لعدد الوظائف المكتسبة في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي، هذا العام بأكثر من الضعف، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون أقل من العام السابق.

وهناك دفعة أخرى تتمثل في حقيقة أن التضخم، بدأ يهدأ منذ أن وصل إلى ذروته قبل فصلين صيفيين.

تباطأ التضخم بدرجة كافية

على الرغم من أن الأسعار أعلى مما يرغب العملاء، إلا أنها لا ترتفع بالسرعة التي كانت عليها من قبل. لقد تباطأ التضخم بدرجة كافية لدرجة أن معظم المتنبئين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة بحلول منتصف يونيو القادم.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل، إنه من المرجح أن يخفضها عدة مرات هذا العام. ومن شأن ذلك أن يخفف الضغط على الاقتصاد، بينما يرفع أسعار الأسهم، والاستثمارات الأخرى.

وبطبيعة الحال، تستغرق تغييرات أسعار الفائدة وقتا طويلا لتتسلل عبر الاقتصاد، وتأخذ تأثيرها الكامل. وهذا يعني أن الزيادات السابقة، التي بدأت قبل عامين، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.