صدمات الاقتصادات الناشئة في G20 تضر بنمو العالم الغني

تؤثر الصدمات المحلية في الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين بشكل متزايد على النمو في العالم الغني، وفقا لتقرير نشره صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء.

لقد أصبحت الاقتصادات الناشئة، والتي تتراوح من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى الأرجنتين المعرضة للتخلف عن السداد، جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، لا سيما عبر سلاسل قيمة التجارة والسلع الأساسية، لدرجة أنها “لم تعد مجرد الطرف المتلقي من الصدمات العالمية”.

الصدمات المحلية في الاقتصادات الناشئة

وكتب صندوق النقد الدولي في فصل من تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر قبل الاجتماع المقبل:” منذ عام 2000، زادت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصدمات المحلية في الاقتصادات الناشئة لمجموعة العشرين – وخاصة الصين – وأصبحت الآن قابلة للمقارنة في الحجم مع تلك الناجمة عن الصدمات في الاقتصادات المتقدمة”، وذلك قبل اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، في الشهر الجاري.

ويمكن للصدمات المحلية في الصين أن تفسر ما يصل إلى 10% من تباين الناتج في الاقتصادات الناشئة الأخرى بعد 3 سنوات، و5% في الاقتصادات المتقدمة، في حين أن الصدمات من أسواق مجموعة العشرين الناشئة الأخرى تمثل نحو 4% من التباين في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات الأخرى المتقدمة.

وتؤكد الطبيعة المتشابكة للاقتصادات المخاطر التي يتعرض لها العالم الغني من الصدمات في الدول البعيدة، ولكنها تؤكد أيضًا على الدفعة التي يمكن أن تحصل عليها إذا تعززت الاقتصادات مرة أخرى.

نجاح ملموس

فقد نجحت الاقتصادات الناشئة العشرة في مجموعة العشرين، وهي الأرجنتين، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، في مضاعفة حصتها المجمعة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2000.

وبشكل عام، زادت التداعيات غير المباشرة بمقدار 3 أضعاف تقريبًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بقيادة الصين، في حين زادت أيضًا مخاطر التداعيات من البرازيل، والهند، والمكسيك، بشكل معتدل.

وتكافح الصين، للتغلب على الرياح الاقتصادية المعاكسة التي طال أمدها، مع ارتفاع مستويات ديون الحكومات المحلية التي تحد من الاستثمار في البنية التحتية، ودخول سوق العقارات عامها الرابع من السقوط الحر. وتتعرض ثقة المستهلكين والمستثمرين أيضًا لضغوط.

وقال صندوق النقد الدولي، إن تحول الاقتصاد الروسي نحو آسيا من المرجح أن يغير اتجاه التأثيرات غير المباشرة.

تحذير مهم للاقتصادات

وفي مختلف الاقتصادات الناشئة لمجموعة العشرين، حذر صندوق النقد الدولي من أن متوسط النمو بنسبة 6% سنويا على مدى السنوات العشرين الماضية من شأنه أن يتباطأ، وخفض توقعات النمو على المدى المتوسط إلى 3.7%.