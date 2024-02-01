في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار بين المواطنين السعوديين، أعلنت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين عن إطلاق أول منتج ادخاري يحمل اسم “صح”.



يعتبر هذا المنتج الادخاري الجديد الأول من نوعه الذي يحظى بدعم حكومي، وذلك في إطار برنامج تطوير القطاع المالي الرامي إلى تحفيز الادخار ورفع معدلاته بين الفرد السعودي.



تحدث عبدالعزيز الفريح، رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية، عن أهمية هذه الخطوة في تحفيز الأفراد على الادخار وتخصيص جزء من دخلهم لتحقيق أهدافهم المالية المستقبلية.

وأشار إلى أن هذا المنتج يأتي في سياق برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.



فيما أكد هاني المديني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، أن هذا المنتج يأتي ضمن برنامج الصكوك المحلية المقومة بالريال السعودي، وسيتم طرحه بشكل شهري. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز التعاون مع القطاع الخاص وتشجع على تطوير منتجات ادخارية متنوعة.



“صح” يعتبر منتج ادخاري متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويوفر عوائد مجزية للمشتركين. سيكون متاحًا عبر القنوات الرقمية لعدة مؤسسات مالية، منها شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.





من المقرر أن يبدأ الاشتراك في أول إصدار من منتج “صح” في شهر فبراير 2024، حيث سيتم طرحه للمشتركين في الفترة من اليوم الرابع حتى اليوم السادس من الشهر.





يمكن الاطلاع على تفاصيل المنتج والتقويم الزمني لإصداراته عبر الرابط التالي: https://ndmc.gov.sa/gov-sukuk/Pages/default.aspx.



بهذه الخطوة، تأمل المملكة في تحقيق قفزة نوعية في تشجيع الادخار وتوفير فرص مالية مستدامة للمواطنين.

ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي؛ #وزارة_المالية والمركز الوطني لإدارة الدين يطلقان أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت مسمى (صح) @GovSukuk#رؤية_السعودية_2030 — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) February 1, 2024