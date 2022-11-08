الانتخابات الأمريكية : استطلاع واشنطن بوست – ايه بي سي يتوقع فوز الجمهوريين

يتمتع الجمهوريون بمزايا كبيرة في ما يتعلق بقضايا الاقتصاد والتضخم التي تمثل المخاوف المركزية للانتخابات النصفية التي انطلقت اليوم الثلثاء، ومن المتوقع أن يحصلوا على أغلبية في مجلس النواب فيها، وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة “واشنطن بوست” ومحطة “إيه بي سي نيوز”.

نوايا الناخبين

وتنقسم نوايا الناخبين إلى مجلس النواب بالتساوي كالآتي:

قال 49 في المائة من الناخبين المسجلين إنهم سيصوتون للمرشح الجمهوري في دائرتهم

قال 48 في المائة من الناخبين المسجلين إنهم سيصوتون للمرشح الديمقراطي.

ينقسم الناخبون المحتملون إلى 50 في المائة للجمهوريين و 48 في المائة للديمقراطيين.

قيادة واضحة لوقف مكاسب الجمهوريين

وإذا كان التاريخ الحديث دليلاً، فإن الديمقراطيين يحتاجون إلى قيادة واضحة لإيقاف مكاسب الجمهوريين. و تعتبر مقاعد كثيرة للديمقراطيين مهددة، مما يضع الحزب في وضع غير مواتٍ حتى يوم الثلاثاء. و في هذه المرحلة قبل أربع سنوات، عندما وصل الديمقراطيون إلى السلطة في مجلس النواب في نكسة للرئيس دونالد ترامب ، كان الديمقراطيون يتمتعون بميزة سبع نقاط على نوايا الناخبين. ولكن عندما حقق الجمهوريون انتصارات كبيرة في عامي 2010 و 2014 ، كانت لديهم مزايا أكبر إلى حد ما قبل الانتخابات مما أظهره الاستطلاع الحالي.

ومع حاجة الجمهوريين للفوز بخمسة مقاعد للسيطرة على مجلس النواب، يواجه الديمقراطيون احتمالات هائلة لمنع حدوث ذلك. ولا يمكن لنتائج الاستطلاع أن تتنبأ بعدد المقاعد التي يمكن أن يتبادلها الحزبان، بل تقدم فقط الاتجاه العام لنوايا الناخبين.

الجمهوريون أكثر يقيناً بالتصويت

وأحد العوامل الأخرى لصالح الحزب الجمهوري هو استمرار الجمهوريين في كونهم أكثر يقيناً بشأن التصويت وفق الآتي:

قال 80% من الناخبين ذوي الميول الجمهورية إنهم سيصوتون بالتأكيد أو فعلوا ذلك بالفعل.

قال 74% من الناخبين ذوي الميول الديمقراطية إنهم سيصوتون بالتأكيد.

· اليقين في التصويت بين الديمقراطيين أقل بثماني نقاط مئوية غما كان عليه في عام 2018، بينما ظل ثابتاً بين الجمهوريين.

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