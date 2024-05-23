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الإمارات تمنح الأمل لاقتصاد باكستان.. 10 مليارات دولار استثمارات جديدة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يلتقي رئيس وزراء باكستان، لتعزيز دعم اقتصادها.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات تمنح الأمل لاقتصاد باكستان.. 10 مليارات دولار استثمارات جديدة
الإمارات تمنح الأمل لاقتصاد باكستان.. 10 مليارات دولار استثمارات جديدة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في جمهورية باكستان الإسلامية.

الإمارات تعزز دعم الاقتصاد الباكستاني

الإمارات تمنح الأمل لاقتصاد باكستان.. 10 مليارات دولار استثمارات جديدة

يأتي هذا الإعلان عقب المحادثات التي جرت الخميس، بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وشهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان، لتعزيز دعم الاقتصاد الباكستاني، وتوثيق التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمعها مع دولة الإمارات، وتوسيع آفاق تعاونهما خاصة في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، بجانب الاستفادة من تجربة الدولة التنموية الحضارية الملهمة.

مشاكل الاقتصاد الباكستاني المتفاقمة

وعلى مدار السنوات الماضية، عانى الاقتصاد الباكستاني من أزمة مالية بعد تعثره مع صندوق النقد الدولي بسبب الأهداف الضريبية التي أدت إلى تأخير صرف أقساط القروض.

وزاد الوضع سوءاً الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد، وقلصت نموها إلى النصف العام الماضي.

الإمارات تمنح الأمل لاقتصاد باكستان.. 10 مليارات دولار استثمارات جديدة

ومع ذلك، بدأ رئيس الوزراء الجديد في مارس الماضي، بإعادة التفاوض مع الصندوق، وحصلت باكستان على موافقة مبدئية لتقديم دفعة أخيرة من برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

نجحت باكستان، في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي، لكنها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات الصندوق، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل، وهو ما يعادل نحو 3 أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...