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الإمارات وإندونيسيا توقعان اتفاقاً لاستخدام العملات المحلية في التجارة بين البلدين

شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نموًا ملحوظًا، حيث تضاعفت خلال ست سنوات لتصل إلى أكثر من 16 مليار درهم.

فريق التحرير by فريق التحرير

اتفق خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا، على تعزيز التعاون التجاري بين الإمارات وإندونيسيا من خلال استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية بين البلدين.

الإمارات وإندونيسيا

التجارة غير النفطية بين الإمارات وإندونيسيا

شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نموًا ملحوظًا، حيث تضاعفت خلال ست سنوات لتصل إلى أكثر من 16 مليار درهم.

وتتضمن مذكرة التفاهم إطارًا لتعزيز استخدام العملات المحلية (الدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية) في تسوية المعاملات التجارية بين البلدين، وذلك بالاتفاق بين المستوردين والمصدرين.

بموجب المذكرة، سيعمل مصرفا الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا على تعزيز استخدام العملات المحلية من خلال التطبيق التدريجي للإطار المتفق عليه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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