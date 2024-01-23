هل ستفرض الإمارات ضريبة الدخل على الأفراد؟ الحكومة ترد..

بناءً على تصريح وكيل وزارة المالية يونس الخوري، فإن موقف دولة الإمارات بشأن فرض ضريبة الدخل على الأفراد لم يتغير، ولا توجد أي خطط لذلك في الوقت الراهن.

ضريبة الدخل على الأفراد.. الخوري يوضح

وأوضح الخوري أن موقف الدولة بشأن ضريبة الدخل واضح، وأنها ليست مطروحة حالياً.

ويأتي هذا التصريح في إطار الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي يعقد في أبوظبي يوما 22 و23 يناير 2024.

ويشارك في الاجتماع عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية في الدول العربية.

ومن أبرز القضايا التي ستناقش خلال الاجتماع:

تنويع الإيرادات الحكومية وتوسيع أوجه الإنفاق نحو تعزيز مقومات التنمية المستدامة.

رؤية صندوق النقد الدولي للمخاطر المالية على الموازنات العامة.

القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.

ويؤكد تصريح وكيل وزارة المالية أن دولة الإمارات ملتزمة بنهجها في عدم فرض الضريبة على الأفراد، وذلك بهدف تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والأعمال، وتوفير بيئة اقتصادية مواتية للنمو الاقتصادي.