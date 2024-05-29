فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كوريا الجنوبية

رئيس الدولة: اتفاقية الشراكة مع كوريا تمثل نقطة تحول نوعية في مسار علاقاتنا الاقتصادية.

فريق التحرير by فريق التحرير

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر” سابقا، سعدت بلقاء الرئيس يون سيوك يول في سيئول اليوم، أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز العلاقات الثنائية، وشهدنا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين بلدينا في مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقطة تحول نوعية في مسار علاقاتنا الاقتصادية المستقبلية، كما تجسد نهج الإمارات في بناء الشراكات التنموية الفاعلة التي تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.

الإمارات
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...