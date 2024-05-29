الإمارات توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كوريا الجنوبية

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر” سابقا، سعدت بلقاء الرئيس يون سيوك يول في سيئول اليوم، أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز العلاقات الثنائية، وشهدنا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين بلدينا في مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقطة تحول نوعية في مسار علاقاتنا الاقتصادية المستقبلية، كما تجسد نهج الإمارات في بناء الشراكات التنموية الفاعلة التي تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.

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